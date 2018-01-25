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Erdoğan ünlü sanatçıya sahip çıkmış

Gazeteci Ali Eyüpoğlu, kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahip çıktığını belirterek "Ameliyat masrafları için hastaneyi arayarak devreye girdi" dedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 17:12
Erdoğan ünlü sanatçıya sahip çıkmış

Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş kalın bağırsağında başlayan kanserin karaciğerine sıçramasıyla yeniden tedavi görmeye başladı. Hafiftaş'ı hasta yatağında ziyaret eden Ali Eyüpoğlu, Söylemezsem Olmaz programında bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.

HASTANEYİ ARAYIP TALİMAT VERMİŞ

Eyüpoğlu, Bağ-kur'un Hafiftaş'ın hastane masraflarının bir kısmı karşıladığını belirterek "Nuray Hafiftaş Bağ-Kur emeklisi. tedavi giderlerinin bir kısmını Bağ-Kur karşılıyor. Ama bu tip özel hastanelerde ameliyatlarda birçok şey ciddi bir masraf istiyor. Hastalığının ilk kısmındaki giderleri Abdülkadir Aksu karşılamış. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı, İbrahim Kalın vasıtasıyla hastaneyi aramış, demiş ki; Nuray Hafiftaş bizim hastamız. Şu anda devlet elinde" diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 17:12
  1. Türk halk müziği sanatçısı
  2. Nuray Hafiftaş
  3. kanser
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