Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün değerli dostum Macron ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler oldukça faydalıydıBu ziyaretle üç tane anlaşma imzaladık. Bölgesel konuları ve AB sürecini de masaya yatırdık

Fransa ile 13 milyar dolarlık ihracat hacmimiz var, daha da arttırmak istiyoruz15 Temmuz darbe girişiminde daha da güçlü çıktık.2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz.

Türkiye'ye yatırım yapan daima kazanırÜlkemize gelen uluslararası yatırımcılarının bizim gözümüzde Türk yatırımcıdan farkı yok.