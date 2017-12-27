Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan Tunus'tan ayrıldı

Erdoğan, üç ülkeden oluşan Afrika turunu tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 20.20'de Tunus'tan ayrıldı

27 Aralık 2017 Çarşamba 20:43
Erdoğan Tunus'tan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeden oluşan Afrika turunu tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 20.20'de Tunus'tan ayrıldı.

Erdoğan'ı, Kartaca Uluslararası Havalimanı'ndan Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Lazhar Karouichebbi, Tunus şehri Valisi Chedly Bouallegue, Belediye Başkanı Saief-Allah Lasram, Devlet Protokol Müdürü Mondher Mami ile Tunus'un Ankara Büyükelçisi Fayçal Ben Mustapha, Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve büyükelçilik personeli uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Tunus'dan ayrıldı.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 20:43
  1. tunus
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Dış Politika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan'dan tehditlere sert tepki: Türkiye için bedel ödemeye hazırız
    1. Sudan'dan tehditlere sert tepki:..
    2. Rus muhalif lider halkı sokağa çağırdı
    3. İsrail oraya Trump'un adını veriyor
    4. Emniyet teyakkuzda! 37 bin polis...
    5. Onay vermeyenin kredi kartı alışverişe..
    6. Çad basını bunu konuşuyor! "Erdoğan..
    7. Soba faciası: 2 ölü
    8. İzmir'de müftü ilk resmi nikâhı..
    9. Başbakan açıkladı, Veliaht Prensten..
    10. İran'da deprem
    11. Okul bahçesinde oynayan çocuklara ateş..
    12. İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    13. Vladimir Putin resmen başvuru yaptı
    14. Bağdat, Erbil'e yönelik uluslararası..
    15. Fenerbahçe'yi deviren Yakın Doğu..
    16. Çad basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    17. Kudüs sürekli başkent ilan edildi
    18. Samsun'da liseli kız, parkta babasının..
    19. Tarihin en pahalısı! Resmen Liverpool'da
    20. Okul bahçesinde top oynayan..
    Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
    Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
    ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar
    ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar
    Alman gazeteciden Erdoğan'a büyük övgü!
    Alman gazeteciden Erdoğan'a büyük övgü!