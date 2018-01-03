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Erdoğan tüm İslam aleminin lideri

İsrail askerlerince gözaltına alınan down sendromlu Muhammed ve ailesi Türkiye’de mutlu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:26
Erdoğan tüm İslam aleminin lideri

Batı Şeria'nın el-Halil kentinde İsrail askerlerince gözaltına alınan down sendromlu Muhammed et-Tavil (29) ve ailesi Türkiye'de çok mutlu. Yaşadıkları süreci ve sonrasında Türkiye'de gördükleri kardeşliği anlatan aile, "Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz ama vatan her zaman farklı" dedi. Aile, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ise "İçimizden birisi gibi. Keşke bütün Arap liderler onun günü olsa. Siz onun yalnızca sizin Cumhurbaşkanınız olduğunu düşünüyorsunuz ama bize göre o bütün İslam âleminin cumhurbaşkanı" diye konuştu.

"BURADA ÇOK MUTLUYUZ"

Muhammed ile Türkiye'de bulunan babası Hızır (54), annesi Vecihe (55) ve ağabeyi Ammar (35) İstanbul'da Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve eşinin misafiri oldu. Baba Hızır et-Tavil'in doğum gününü kutlayan aile yaşadıklarını ve Türkiye'de hissettiklerini şöyle anlattı: "Hesapta Türkiye'ye gelmek yoktu. Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun daveti ile geldik. Her şeyimiz ile ilgilendiler. Önce Ürdün Amman'a geçtik, oradan Türkiye'ye geldik. Şu an burada en mutlu olabileceğimiz şekilde yaşıyoruz. Çok mutluyuz."

"KARDEŞİZ AMA FİLİSTİN VATANIMIZ"

Ailenin burada olan 4 üyesi de Türkiye vatandaşlığı alacakları için çok mutlu. Ağabey Ammar et- Tavil hislerini şöyle anlattı: "Türkiye'de hiç yabancılık çekmiyoruz. Geçen gün Üsküdar'a gittik. Bizi kim görse bağrına basıyor. Biz kardeşiz ama vatan her zaman farklı. Vatanımız Filistin. Ve orada devam eden bir mücadele var."

Sabah

 

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 10:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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