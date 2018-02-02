Erdoğan, Trump'la arasında geçen o diyaloğu ilk kez anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PYD-PKK’ya silah yardımının devam ettiğini söylediğini belirterek, “Yanındaki güvenlik danışmanı ve generaline dönerek ‘Doğru mu?’ diye sordu. Yanındakiler sessiz kaldılar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü milletvekili toplantısında ‘Zeytin Dalı’ harekâtıyla ilgili bilgi verirken, harekâtın planlandığı gibi gittiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Erdoğan, Türkiye’yi operasyona iten nedenleri açıklarken özellikle ABD’nin terör örgütü YPG ve PKK’lılara silah vermesiyle ilgili yaptıklarını anlattı. Erdoğan, “ABD Başkanı Trump’la yaptığım son görüşmede, kendisine ‘Bize söz verdiğiniz halde hâlâ bu gruplara silah sevkiyatı yapılıyor’ dedim. Kendisi bana, ‘Benim bundan haberim yok’ dedi ve yanındaki güvenlik danışmanı ve generaline dönerek ‘Doğru mu?’ diye sordu. Yanındakiler sessiz kaldılar” dedi. Erdoğan, ABD ile sık sık yaşadığı bu ikili tavrı eleştirdi.

UZAK KALAMAZDIM

Erdoğan, benzer bir değerlendirmeyi iki gün önceki MYK toplantısında da yaptı. Erdoğan, operasyonun yeni başladığı bir dönemde Türkiye’den ayrılmasının doğru olmayacağına karar verdiğini ve bu nedenle Güney Amerika gezisini ertelediğini aktararak şunları söyledi: “Türkiye’nin kararlığını herkes gördü. Mümbiç (Menbiç) konusunda da geri adım atmayacağız. Mümbiç konusunda ABD’den açıklamalar geliyor ama bizim yolumuz belli. Bir yola çıktık, dönüş yok. Türkiye’nin kararlı tutumu devam edecek. Söz söyleme zamanı geride kaldı, icraat zamanı. Biz söylenecek her şeyi söyledik. Türkiye sınırında terör unsurlarına kesinlikle izin verilmeyecek. Gerekli bilgilendirmeleri de yapıyoruz. Bu süreçte Latin Amerika gezisini de ertelemeye karar verdik. Operasyon sürerken bir hafta uzakta kalmak doğru olmazdı.” (Hürriyet)