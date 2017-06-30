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Erdoğan, Trump ve Putin ile ne görüştü? İşte ayrıntılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüştü. Görüşmelerin ardından Beyaz Saray ve Kremlin'den açıklamalar geldi

30 Haziran 2017 Cuma 18:58
Erdoğan, Trump ve Putin ile ne görüştü? İşte ayrıntılar

ABD başkanı Trump ile 45 dakika süren bir telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen ardından Rusya lideri Putin ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki yeni konjonktür ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Suriye ve buradan Türkiye'yi tehdit eden teröristlerle ilgili çok kritik iki görüşme gerçekleştirdi.

Önce Trump ile görüşen Erdoğan, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşme sonrası ilk açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray, "Katar krizinin nasıl çözüleceği konuşuldu" açıklamasını yaptı

İki lider, Mayıs ayında Washington'da Beyaz Saray'da görüşmüştü

TRUMP KATAR'I SUÇLAMIŞTI

Katar krizi konusunda da her ne kadar Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson daha ılımlı ve diyaloğa dönük mesajlar verse de Başkan Donald Trump özellikle sosyal medyadan verdiği mesajlarda Katar'ı suçlayan ifadeler kullanmıştı.

Trump ile 45 dakika süren bir telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen ardından Rusya lideri Putin ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki yeni konjonktür ele alındı.

SURİYE KONUSU ELE ALINDI

Görüşmede Suriye'deki son durumun ele alındığı bildirildi. Rusya, Afrin'deki PYD/YPG'li teröristlere verdiği desteği kısa süre önce kesmiş, Türkiye'de bu bölgeden gelen tehditlere son 10 gündür yoğun top atışıyla karşılık vermeye başlamıştı. Kremlin'den yapılan açıklamada "İki lider Suriye'deki son durumu konuştu" denildi.

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 18:58
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