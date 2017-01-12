Erdoğan: Trump nasıl benzetti muhabiri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump'ın dünyanın en önde gelen medya kurumlarının muhabirleriyle yaptığı toplantıda CNN muhabirini fırçalamasıyla ilgili "O muhabiri benzetti" dedi.

Muhtarlarla buluşmasında gündeme ilişkin açıklama yapan Erdoğan, şu şekilde konuştu;

"TRUMP O MUHABİRİ BENZETTİ"

"Artık bu ülkede bu tür gelenler, aldatmacaları yutacak bir millet yok. Herkes haddini bilecek ve sandığa saygı duyacak, milletin iradesine saygı duyacak.

Türkiye'de bu oyunu oynayanlar, dün Sayın Trump'ın basın toplantısında bir yanlışlık yapıldı, Trump da o muhabiri benzetti.

Bu öyle değil. Kusura bakmasınlar. Bölücü terör örgütü bayrağımızı, vatanımızı ve devletimizi hedef aldı. 15 Temmuz'da tıpkı PKK gibi dört sütunun hepsine saldırdılar."

YALAN HABER YAPIYORSUNUZ, NE DİYE SORU HAKKI VEREYİM?

Donald Trump gazetecilerle yaptığı toplantıda soru sormakta ısrarcı davranan CNN muhabirini, "Yalan haber yapmakla, hiçbir dayanadığı olmadan iftira atmakla" eleştirerek "Senin kurumun berbat, yalan haber yapıyorsunuz, ben de size soru hakkı vermiyorum" ifadelerini kullanmıştı.