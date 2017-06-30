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Erdoğan, Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağı bildirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 07:38
Erdoğan, Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin TSİ 16.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 16 Mayıs'ta Washington'ı ziyaret etmiş ve Beyaz Saray'da Trump ile baş başa görüşmüştü.


Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 07:38
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. telefon görüşmesi
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