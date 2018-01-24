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Erdoğan - Trump görüşmesinde sıcak gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin Harekatı'nın 5. gününde ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmenin saat 20:30'da yapılacağı öğrenildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:21
Erdoğan - Trump görüşmesinde sıcak gelişme

ABD’nin Suriye’de Türkiye sınırına 30 bin kişilik terör ordusu kurma kararı ve Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ile gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinde ilk liderler arası temas bugün gerçekleşecek. A Haber'de yer alan bilgiye göre, görüşmenin 20:30'da yapılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’nın başkenti Paris’te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tillerson ile yapılan görüşmede daha çok Suriye’nin ele alındığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin PYD/PKK’ya verilen silahlardan duyduğu rahatsızlığın tekrar dile getirildiğini söyledi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Ayrıca, daha önce Vancouver’da da gündeme getirdiğimiz teröristlerden sözde ordu kurulmasıyla ilgili, Türkiye’de duyulan rahatsızlığı gündeme getirdik. (Tillerson) YPG’nin burada bir oluşum içine girmeleri için bir destek vermediklerini, siyasi oluşum da dahil bir destek vermediklerini vurguladı. Yarın (bugün) zaten iki başkan da telefonda görü- şecek, onu söyledi. Sayın Trump, Cumhurbaşkanı’mız ile görüşmek istiyor.”

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:21
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Donald Trump
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  • misafirmisafir1 sa önce
    Daeş i,bop u gerçekleştirmeyi kolaylaştırmak için emperyalistlerin oluşturduğunu bilmeyen mi kaldı!
  • ADMADM1 sa önce
    Trump: Deasla mucadele onemli. Yeniden hortlamamali. YPG ye devlet kurma sozu vermedik. Deasla mucadelede ortagimiz. Siviller olmesin. Turkiyenin zararina hic bir adim atmayiz. Natonun devamini isteriz. Rusyanin bu oyununa gelmeyin. Esed gitmeli. Rusya ile Esedden ve sii yayilimaciligindan kurtulamazsiniz.Erdogan:YPG yi cek. silahlari topla ve benim envanterime gecir.Fetoyu ver. Kumpas davasini sonlandir.
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