Erdoğan teşkilatlara talimatı verdi: Kripto FETÖ'cü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün toplanan MKYK'da, teşkilatlar, partinin yurt dışı temsilcikleri ile partinin kuruluş yıldönümü etkinlikleri üzerinde duruldu. Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş kongreler hakkında bilgi verdi. Belde teşkilatları için kongreye gerek olmadığını belirten Ataş, bunların atama ile yapılacağını söyledi. Ataş, daha sonra ilçe, ondan sonra da il kongrelerinin yapılacağı bilgisini verdi. Bu takvime göre il kongrelerinin tamamlanması ocak ya da şubat aylarını bulacak.

DEĞİŞİMİ MİLLET İSTİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda , teşkilat kongreleri sırasında yorulan, ayak uyduramayan, başarısız olanlar ile yollarına ayıracaklarını belirterek, "Bu değişim ve dönüşümü millet istiyor bizden. Milletin bu isteğini yerine getirip gerekli değişiklikleri yapacağız. Ancak içlerinde başarılı olan teşkilatlarımız da var. Onlarla yola devam edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, kadrolar oluşturulurken genel prensip ve ilkelere göre hareket hareket edilmesini gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan teşkilatlardaki yenilenme kriterlerini "Uyum ve denge ilkesine dikkat edinilmesi, geleceğe dönük olarak başarılı olması, 2019 seçimlerine de partiyi başarıya götürecek hedefe odaklanacak, bunu başaracak, kadrolar oluşturulması" şeklinde sıraladı. FETÖ uyarısı da yapan Erdoğan, "Teşkilat yönetimlerine getirilecek isimlerle ilgili çok titiz bir FETÖ incelemesi yapılsın. Kriptolara dikkat edilsin. Güvenlik soruşturmaları yapılaca. Hiçbir şekilde teşkilata sızmalarına izin verilmemesi" uyarısında bulundu. MKYK üyeleri de kongreler yapılırken seçimlerde yerel ve bölgesel dengelere dikkat edilmesi gerektiğini belirttiler.

ŞEHİT AİLESİNİ MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile gazi eşi Vahide Şefkatlioğlu'nun oğlu Ömer Şefkatlioğlu, hayatını Merve Cennetkuşu ile birleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftin İstanbul Florya Sosyal Tesisleri'ndeki düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı. Erdoğan, genç çifte 4 çocuk tavsiyesinde bulundu.

AK PARTİ YURTDIŞINDA 30 TEMSİLCİLİK AÇACAK

Daha sona MKYK'de AK Parti'nin yurt dışında temsilcilik açması konusunda da bir sunum yapıldı. AK Parti, Avrupa ve ABD başta olmak üzere yurt dışında 30'a yakın temsilcilik açacak. İlk etapta aralarında ABD'nin de olduğu 5 ülkede açılacak temsilcilikler daha sonra peyderpey diğer ülkelere de yayılacak. Almanya gibi Türklerin yoğun olduğu bazı ülkelerde bir den fazla temsilcilik kurulması planlanıyor. Temsilcilik kurulması planlanan yerler arasında bazı Afrika ve Balkan ülkeleri ile Türki cumhuriyetler de yer alıyor. Bu temsilcilikler hem seçim dönemlerinde o ülkede yaşayan Türklerin oylarını almak hem de Türkiye hakkındaki kara propaganda ve algıların giderilmesi için çalışma yapacak. AK Parti'nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına ilişkin de toplantıda bilgi sunuldu.

Sabah