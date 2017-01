Erdoğan: Terörü yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili “Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir” dedi.

KİRLİ OYUNLARA GEÇİT YOK

Erdoğan şunları kaydetti: “Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz. Terörle mücadelesini sürdürmekte olan Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bölgede de ne gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlıdır. Farklı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız. Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir. Ülke ve millet olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sadece silahlı saldırılarına değil, onların ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna kadar mücadele edeceğiz. İstanbul’daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Bu elim saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”

KILIÇDAROĞLU HÜKÜMETE ÇATTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, saldırıya ilişkin, “Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır” değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu, hükümeti hedef göstererek, şöyle devam etti: “Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz. Hükümet hangi adımları atıyor olursa olsun, terör saldırıları engellenememektedir. Saldırılar sonrasında ahlaki ve vicdani bir yükümlülük gereği yetki sahiplerinin hesap vermiyor, görevlerinden çekilmiyor oluşları da mücadelede zaaf oluşturmaktadır.”

BAHÇELİ: BAŞLARINA GÖK KUBBEYİ YIKACAĞIZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, “MHP, Türkiye’nin adeta bir savaş cephesinde olduğunu görmektedir ve de sonuna kadar devlet ve milletiyle bir, beraber olacaktır. Yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz, pekişen kardeşliğimizle, güçlenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hainlerin başına gök kubbeyi yıkacağız” ifadesini kullandı. Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti: “Kastedilmek istenen istikbalimizdir. İmhası amaçlanan, milli birlik ve bağımsızlığımızdır. Türk milletinin tamamı kanlı namlunun ucundadır. Düşmana karşı ayağa kalkmak, tüm vatan sathını korumaya almak, yalnızca iktidarın değil, hepimizin manevi sorumluluğu altındadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizi bölemeyecek, ülkemizi paylaşamayacaklardır. Kaderimize ve milli namusa sahip çıkacağız. Herkes müsterih olsun, provokasyonlara dikkat etsin ve merak etmesin ki zalimleri, mazlumların dua ve dirençleri yok edecektir.”

ABD’NİN ZAVALLI GİRİŞİMLERİ

Vatan Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz da şunları kaydetti: “Saldırı sonrası yapılan değerlendirme ve yorumlarda milletimizin birliğine zarar verecek ifadelerden kaçınmak gerekmektedir. Başta hükümet yetkilileri olmak üzere vatan savaşımızın başarısının garantisi olan devletçe ve milletçe seferberliğimizi zaafa uğratacak açıklamalardan kaçınmalıdırlar. İç cephemizi zaafa uğratan uygulamalara, açıklamalara, tartışmalara derhal son verilmelidir. Bu saldırı Türkiye’de ve bölgemizde kaybeden ABD’nin zavallı girişimleridir ve amacına ulaşamayacaktır.” Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, “Son dönemde Türkiye, İran ve Rusya öncülüğünde yürütülen çalışmalar Suriye’de barışa yönelik umutları arttırmıştır. Böyle bir ortamda gerçekleştirilen bu saldırının en önemli hedeflerinden birinin de bu barış çabalarını sabote etmek olduğu açıktır” dedi.