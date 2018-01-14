Ayder için kritik süreç başlıyor! Proje netlik kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaylanın bugün geldiği noktayı, "Şu andaki Ayder, bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Burayı İnşallah devlet olarak da özellikle duracağız. Ayder'i kentsel dönüşüm ile hakikaten şanına yakışır hale getireceğiz." sözleriyle özetlemişti.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, kamu, özel sektör, meslek odaları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve yöre insanlarının katılımı ile ekim ayında yaptıkları arama konferansının ardından şimdi de nihai projenin tamamlanması için alanında uzman kişilerle çalıştay yapacaklarını söyledi. Turan, Ayder Yenileme ve Koruma Projesinin nihai halini alması için düzenlenen çalıştayda ele alınacak konuları şöyle anlattı:

5 MASADA TARTIŞILACAK

“5 masa kurulacak. Her masada 10-12 uzman ile masa raportörü ve moderatör olacak. Turizm ve kırsal kalkınma, planlama ve mimari, ulaşım ve erişilebilirlik, enerji-altyapı ve mevzuat olmak üzere 5 masada 5 konu uzmanlarca tartışılacak. Kentsel tasarım için 4 farklı alternatif proje çalışması yaptık. Çalıştayda mülkiyet sorunlarının çözümü, proje modelleme yaklaşımının geliştirilmesi, doğal ve sosyolojik olarak sürdürülebilir bir alan yönetimi konularında ortak kararlar üreteceğiz. Sonrasında kentsel tasarım projelerimizi tamamlayıp, projemizi vatandaşlarımıza tanıtacağız. Bölgedeki bütün paydaşları bir araya getirip sürdürülebilir bir Ayder nasıl inşa ederiz bunun arayışı içerisindeyiz. Yaptığımız arama konferansı, alan gezisi ve gerçekleştireceğimiz çalıştay neticesinde Ayder’i doğal güzelliklerine tekrar kavuşturup özlediğimiz Ayder’i inşa edeceğiz. Doğayı bozmadan, kısa vadeli çıkarlar yerine uzun vadeli çıkarlar için yatırım yapılmalı ve parçacı yaklaşımdan çok bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı. Biz de bunu yapacağız. Hem Türkiye hem de dünya için model alınan bir uygulama yapmaya çalışacağız.”

200 BİNA KAÇAK

Ayder’de, gelişen turizmle birlikte son 10 yılda doğal bozulma ve betonlaşma söz konusu olduğunu belirten Başkan Turan, “600’ün üzerinde parsel var, parseller üzerinde 269 tane bina mevcut. Bu binaların 2 tanesi tescilli eser, 98 tanesi de korunması gereken eser. Geriye kalan 200’e yakın binanın tamamı kaçak. Buranın sürdürülebilirliği yok. Birkaç yıl içerisinde turizm gelirlerinde doğal bozulmayla beraber düşüşler olacaktı. Bu projeyle geleneksel dokuya uygun bir dönüşüm yaşanırsa bölge, turizm açısından yeniden bir cazibe merkezi olur” dedi. (Hürriyet)