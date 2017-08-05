Erdoğan, tek tip kıyafetin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.

TEK BİR KIYAFETİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Buradaki konuşmasında FETÖ'cülerin giyeceği tek tip kıyafetin detaylarını açıklayan Erdoğan, "Renk olarak badem içinin koyusu bir renk olacak. Tek tip elbise iki tip olacak. Tek tulum, bir de ceket pantolon olacak" dedi. Erdoğan, "Mahkemelerde şov yapan bu hainler göreceksiniz acı akıbetleriyle baş başa kalacaklar. Darbeyi milletimizin gücüyle engelleyen Türkiye, darbecilerin cezasını da hukuk ilkeleri dahilinde verecektir" diye konuştu.

Erdoğan, "15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor. Yalan üstüne yalan. Hakim diyor ki 'Kim bu?', 'Ben değilim' diyor" sözleriyle tepki gösterdi.