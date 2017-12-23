Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük hezimetini yaşadılar
Erdoğan, BM’deki Kudüs oylamasına değinerek, “Korku imparatorluğunu kuracaklarını düşüneler tarihlerinin en büyük hezimetlerinden birini yaşadılar.” dedi.23 Aralık 2017 Cumartesi 17:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak İl Kongresi’nde yaptığı açıklamada, BM’deki Kudüs oylamasına değinerek, “Korku imparatorluğunu kuracaklarını düşüneler tarihlerinin en büyük diplomatik hezimetlerinden birini yaşadılar.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;
Türkiye olarak ilk kıblemiz Kudüs'ü işgalcilerin, eli kanlı katillerin insafına asla terk etmeyeceğiz. Kudüs'ün tarihi statüsünün bir emrivakiye kurban edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Siz tekerlekli sandalyesinde gazi olan Filistinli gençlerin Gazze'nin Kudüs'ün Ramallah'ın yanında oldunuz.
'ABD'YE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM'
Amerikan yönetimini bir an önce Genel Kurul'da oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum. Yanlışta ısrar ederek gerilimi daha fazla tırmandırmanın kimseye faydasının olmadığı, atılan her adımla bir kez daha ortaya çıkıyor.
'BU ŞIMARIK TAVIRLAR SADECE ONLARI MUTLU EDİYOR'
Amerikan ve İsrail yönetiminin provokatif tutumları, yalnızca bölgedeki fanatiklerle terör örgütlerini mutlu ediyor. Bu tür şımarık tavırlardan sadece ve sadece, kan, gözyaşı, çatışmalardan beslenen kesimler memnuniyet duyuyor.
'TARİHLERİNİN EN BÜYÜK HEZİMETLERİNİ YAŞADILAR'
(Kudüs tasarısının BM'de kabul edilmesi) İsrail ve Amerikan yönetiminin oylama öncesi tehditleri hamdolsun hiçbir işe yaramadı. Dolarlar, tehditler bir işe yaramadı. Ekonomik, askeri ve medya gücüyle korku imparatorluğu kuracaklarını düşünenler tarihlerinin en büyük diplomatik hezimetlerinden birini yaşadılar. Amerika ve İsrail bir kez daha nobran tavırlarından, hukuksuz adımlarından dolayı maşeri vicdanda mahkum edildi.
ABD ve İsrail mahşeri vicdanda mahkum edildi. Dünyada parayla satın alınamayacak değerlerin olduğu son oylamayla bir kez daha belli oldu.
Biz her zaman ne diyoruz 'mert direnir namertler kaçar'. 'Korkaklar zafer anıtı dikemez.'
Utanmadan şahsım ve ülkemize ilgili densiz ifadelerde bulunuyorlar. Kimi ülkelerdeki beslemeleri vasıtasıyla bizi susturabileceklerini sanıyorlar. Edep bilmez diplomasi bilmez densizlere aldırmadan hakkımızı koruyacağız. Kudüs'teki tüm halkların haklarını biz savunacağız.
Kendimizi buradaki kardeşlerimize yeterince anlatamamış yeterince çalışamamış ki burada yüzde 28 oy almışız.
'ONLARLA YÜRÜYECEK YOLUMUZ YOKTUR'
Türkiye partisi olmak yerine millete düşman çevrelerin koltuk değneği olanlarla ne konuşacak sözümüz ne de yolumuz yoktur.
Son 15 yılda Şırnak'a eski parayla 10 katrilyon yatırım yaptık. Bunların dinimizle Müslümanlıkla uzaktan yakından alakası yoktur. Terör örgütünün yıktığı her yeri ayağa kaldırıyoruz. Bölücü terör örgütünün çukur eylemlerinde en çok zarar gören yerlerden biri de Şırnak'tır.
'KAYYUM ATANMADAN ÖNCE NE YAPTILAR?'
Soruyorum sizlere Şırnak'ta kayyum atanmadan önce buradaki belediyeler ne yaptı?Soruyorum sizlere. Buralar çukur hale gelmişti. Bunlar size layık mıydı. Ama onlar layık gördüler.
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DENİZ GEZMİŞ36 dk önce Sana büyük Nokta vermiş vay beeeeee Ikra1 sa önce Zamaninda konstantiyede oyleydi..bir fatih cikar,yikar deler surlari..bir s.eyyubi de bulunur elbet..insaallah.. Hy-hy3 sa önce Ne oldu "Kudüs kurtuldumu? ".Talel (?)isimli kızlar artık özgürmü? Kim ne derse desin müslümanlar bir olmadıkça kudüste,filistinde kurtulamaz.Filistin diye bir devlet fiili olarak yok edilmiştir.Düşünsenize bir devlet var toprakları paramparça....Türkiyeyi örnek gösterek anlatmak gerekirse;bir parça Edirnenin,bir parça Bursanın ,bir parça Ankara,bir parça Zonguldak,bir parça Yozgat,bir parça Malatya,bir parça Rize,bir parça Van,bir parça Sivas,bir parça Urfa,bir parça Adana,bir parça İzmir olsun küçük küçük topraklar birde bir şehirden başka şehirlere gitmek için israil toprağından ve yetkililerinden izin alıcan.İsrail izin vermezse açık hava hapishanesi....İstersen filistinin en önemli insanı ol izinsiz gidemezsin.Hava,kara,deniz bağlantısı kapalı... hamido3 sa önce Bu lanetli syonist lar ın hayalleri hüsrana dönecek ve yok olacak inşaAllah. Türk milleti 3 sa önce Amerika birleşik devletdünyanın en büyüken güçlüülkesidirNOKTA Yavuz 15173 sa önce Seninle aynı yüzyılda yaşadığımız için çok mutluyuz. Sen kesinlikle bu yüzyılın en büyük liderisin. Kalbi mühürlü olanlar seni anlayamıyor. Sana olan sevgimiz hiç bitmeyecek. Seni yalnız bırakanlar alçaktır, namert'tir, hain'dir. Ertuğrul 5 sa önce Reisim sen oldukça bunlar daha çok hezimete yaşayacaklar. AYHAN ERGİNÖZ-EMET5 sa önce •ABD İSRAİL İLİŞKİSİ; ARTIK KÖRLER SAĞIRLAR BİRBİRİNİ AĞIRLAR NİTELİĞİNDE VE DÜNYA KAMUOYUNDA KUDÜS OYLAMASINDA ABD VE İSRAİL ALEYHİNE BÜYÜK MAĞLUBİYETLE TESCİLLENMİŞ BULUNMAKTA OLUP CIA RAPORLARNA DA DÜNYA BİZİM AP… ARA GÜLÜYOR ACZİYETİYLE, İSLAM ÜLKELERİ VE ONUN DÜNYA LİDERİ; DÜNYANIN LİDERİ, CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN:RECEP TAYYIP ERDOĞAN ADINA DA ABD Lİ TRUMPUN YARATIĞI YAHUDİ KÖR SEVDALIĞININ TALİHSİZ NETİCESİ OLARAK BÜYÜK BAŞARI VE İFTİHARLA GEÇMİŞ BULUNMAKTADIR.İŞTE ABD VE İSRAİLİN DÜNYA KAMUOYUNDAKİ HAZİN MAĞLUBİYETİ. ZAFER MAZLUMLARIN VE AKLISELİMLERİNDİR ZORBA VE BENCİLLERİN DEĞİL. TRUMP PİYONUYLA BERABER PİYON-O-(PİYONA) RESİTALİ ŞOVUNA DEVAM ETSİN. AMA BET SESLİLERİ DE ARTIK KİMSE DİNLEMİYOR.. . DIŞ İŞLERİMİZ DİPLOMASİDE Kİ PROFESYONELLİĞİ SAYESİNDE KENDİNİ BİLMEZ DIŞ SİYASİ ODAKLARIN SÖZDE DİKTALARI; TEVAZU, RİCA VE MİNNETE DÖNÜŞMÜŞTÜR BU BAŞARI DİPLOMASİ ADINA DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞIMIZIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ NEZDİNDE BÜYÜK DEVLET OLMA ONURUNUN EN BÜYÜK KAZANIMIDIR. BU BAĞLAMDA KÜRESEL AÇIDAN, DIŞ SİYASİ ARENADA VE BÖLGESİNDE HİSSEDİLİR BİR SAYGINLIKLA SÖZÜ DİNLENEN BİR ÜLKE KONUMUNDAYIZ.. GÖRÜNEN O Kİ DİPLOMASİDEKİ BU SAYGINLIK HER ÜLKENİN, SİYASİ OTERİTESİNİN BİRBİRİNE KARŞI DUYULAN GÜVENİN DE BİR ESERİ OLSA GEREK. TÜRKİYENİN BÖLGESİNDE VE GÜÇLER DENGESİNDE YERİNİ BELİRLİYEN; GÜVEN ESASINA DAYALI DİPLOMASİSİDİR. BU DİPLOMASİ Kİ BÖLGESİNDE ABD İN ENERJİ KORİDORU VE KÜRTLER ÜZERİNDEN İSRAİLE DEVLET KURMA SİYASİ PROJELERİNİ BAŞLAMADAN BİTİREN SİYASİ VE ASKERİ BAŞARILARIDA GETİRECEĞİ ŞÜPHE GÖTÜRMİYEN BİR GERÇEKTİR. BU GERÇEĞİN SICAK YÜZÜYLE KÖŞEYE SIKIŞAN ABD DİPLOMASİSİ HER GEÇEN GÜN TAKTİK HEĞEMONYALAR ÜZERİNDEN YENİ YAPTIRMLAR UYGULUYARAK SIKIŞTIĞI KÖŞENİN ÇIKIŞ AÇISINIDA DARALTMAKTADIR. GÜN GELECEK DARALAN BU AÇIDAN; DİPLOMASİSİ VE SİYASİ KİMLİĞİNDEKİ EMELLERİ ADINA PRESLENİP’TE ÇIKACAKTIR. ABD İN KENDİ ULUSAL ÇIKARLARINI BAŞKA ÜLKELERİN ÇIKARLARINDAN VE ULUSLARARASI TOPLULUĞUN ORTAK ÇIKARLARINDAN ÜSTÜN TUTMASI BENCİLLİKTİR. BAŞKANI DONALD TRUMP, ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİN DE "AMERİKAN ETKİSİNE, DEĞERLERİNE VE ZENGİNLİĞİNE MEYDAN OKUYAN RAKİPLERİMİZLE Kİ BUNLAR RUSYA VE ÇİN, KARŞI KARŞIYAYIZ DEMEKTE OLUP; , ABD DEĞERLERİ VE ZENĞİNLİKLERİ KÖLE TİCARETİ VE BU BAĞLAMDA KAPİTALİST DEĞERLERİN KÜRESEL EKONOMİ ÇARKLARINI ÇALIŞTIRMASI İLE KÜRESEL EKONOMİ ADINA SÖMÜRÜYLE OLUŞMUŞTUR. BAŞTA RUSYA VE ÇİN OLMAK ÜZERE TÜM DÜNYA, SİZİN KÜRESELLİK ADINA BAŞKA ÜLKELERİN İÇ DİNAMİKLERİNDE KAOSLAR YARATMANIZ VE SİLAHLARINIZLA COĞRAYLARDA ÜLKELERİN SINIRLARI VE DEMOĞRAFİK YAPILARINI DEĞİŞTİRMENİZ TAKDİRLEMİ KARŞILANACAKTI? DÜNYA EKONOMİ SİSTEMİNE FED DEĞERİ EMTİA OLARAK KARŞILĞI BULUNMUYAN DOLARLANIZLA ÜLKELERİN EKONOMİLERİNDE O ÜLKELERİN ALIM GÜÇLERİNİ AŞAĞILARA ÇEKİP; SÖMÜRMENİZ TAKDİRLEMİ KARŞILANACAKTI? SEÇİM VAADELERİNİZİ YERİNE GETİRMEK İÇİN İÇİNİZDEKİ BAŞTA FETÖ VE ONUN HAMİSİ YAHUDİ LOBİLERİNİN İSTEKLERİNİNİ EMİR OLARAK TELAKİ EDİP İSLAMIN VE KUDUSÜN ÜZERİNDE DEMOKLESİN KILICI OLMANIZ TAKDİRLEMİ KARŞILANACAKTI? PETROL KATELLERİNİZİN DÜNYA PİYASINDA AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA FİYATLARA MÜDAHALE EDİP EKONOMİ MODELİNİN BU AYAĞINI PETROL ÜLKELERİNİ SÖMÜRMELERİ ÜZERİNE KURMALARINIIN TAKDİRLEMİ KARŞILAYACAKTIK? ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİNİZDE TEMEL NOKTA OLARAK BİRDE BARIŞI GÜÇLE KORUMAK OLARAK (MİLLİ GÜVENLİK SRATEJİSİ NİN DIŞ AYAĞI) OLARAK KOYMUŞSUNUZ.BARIŞI BOZAN SİZ,DÜNYAYI KARIŞTIRAN SİZ, BİRDE BARIŞTAN VE ONU ZORLA KORUMAKTAN BAHSEDİYORSUNU?.EDEP YA EDEP…(!)KUDÜS OYLAMASINDAN GEREKLİ CEVAPI ALMIŞSINIZDIR UMARIM? ÖZETLE DÜNYA MİLLETLERİ SİZE DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR HELE HELE BİR DEN ÇOK DAHA BÜYÜKTÜR ,AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN, ETİK SİYASET YAPIN, DÜNYANIN MAZLUM MİLLETLERİNİN KADERLERİ ÜZERİNDEN YAHUDİ ŞAKİLERİ ADINA SİYAET YAPMAYIN DEMEKLE ADİL DÜZENİN KURULDUĞUNU MÜJDELEMEKLE KALMAYIP;ABD İMPARATORLUĞUNUN SONUNUN GELDİĞİNİ CAN ÇEKİŞMEKTE OLDUĞUNU SÖYLÜYOR…… ANLIYANA(!) Payitaht5 sa önce Reis zalimlere aman verme sakın.Bastır seninleyiz..... Ikra6 sa önce Bunu bizim anlamamiz yetmez..orada yasayanlarin gorup anlamasi lazim..on yildir engellenen silvan baraji..300.000 kisiye ekmek kapisi olacak..karni tok insan daga cikmaz biliyorlar ve hep engellediler..ogretmen kacirdilar oldurduler.okul yaktilar...cunku cahil kandirmak daha kolaydir..artik herkes ders alsin..ermeni..israil abd usaklarina gecit yok..