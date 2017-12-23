Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük hezimetini yaşadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak İl Kongresi’nde yaptığı açıklamada, BM’deki Kudüs oylamasına değinerek, “Korku imparatorluğunu kuracaklarını düşüneler tarihlerinin en büyük diplomatik hezimetlerinden birini yaşadılar.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Türkiye olarak ilk kıblemiz Kudüs'ü işgalcilerin, eli kanlı katillerin insafına asla terk etmeyeceğiz. Kudüs'ün tarihi statüsünün bir emrivakiye kurban edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Siz tekerlekli sandalyesinde gazi olan Filistinli gençlerin Gazze'nin Kudüs'ün Ramallah'ın yanında oldunuz.

'ABD'YE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM'

Amerikan yönetimini bir an önce Genel Kurul'da oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum. Yanlışta ısrar ederek gerilimi daha fazla tırmandırmanın kimseye faydasının olmadığı, atılan her adımla bir kez daha ortaya çıkıyor.

'BU ŞIMARIK TAVIRLAR SADECE ONLARI MUTLU EDİYOR'

Amerikan ve İsrail yönetiminin provokatif tutumları, yalnızca bölgedeki fanatiklerle terör örgütlerini mutlu ediyor. Bu tür şımarık tavırlardan sadece ve sadece, kan, gözyaşı, çatışmalardan beslenen kesimler memnuniyet duyuyor.

'TARİHLERİNİN EN BÜYÜK HEZİMETLERİNİ YAŞADILAR'

(Kudüs tasarısının BM'de kabul edilmesi) İsrail ve Amerikan yönetiminin oylama öncesi tehditleri hamdolsun hiçbir işe yaramadı. Dolarlar, tehditler bir işe yaramadı. Ekonomik, askeri ve medya gücüyle korku imparatorluğu kuracaklarını düşünenler tarihlerinin en büyük diplomatik hezimetlerinden birini yaşadılar. Amerika ve İsrail bir kez daha nobran tavırlarından, hukuksuz adımlarından dolayı maşeri vicdanda mahkum edildi.

ABD ve İsrail mahşeri vicdanda mahkum edildi. Dünyada parayla satın alınamayacak değerlerin olduğu son oylamayla bir kez daha belli oldu.

Biz her zaman ne diyoruz 'mert direnir namertler kaçar'. 'Korkaklar zafer anıtı dikemez.'

Utanmadan şahsım ve ülkemize ilgili densiz ifadelerde bulunuyorlar. Kimi ülkelerdeki beslemeleri vasıtasıyla bizi susturabileceklerini sanıyorlar. Edep bilmez diplomasi bilmez densizlere aldırmadan hakkımızı koruyacağız. Kudüs'teki tüm halkların haklarını biz savunacağız.

Kendimizi buradaki kardeşlerimize yeterince anlatamamış yeterince çalışamamış ki burada yüzde 28 oy almışız.

'ONLARLA YÜRÜYECEK YOLUMUZ YOKTUR'

Türkiye partisi olmak yerine millete düşman çevrelerin koltuk değneği olanlarla ne konuşacak sözümüz ne de yolumuz yoktur.

Son 15 yılda Şırnak'a eski parayla 10 katrilyon yatırım yaptık. Bunların dinimizle Müslümanlıkla uzaktan yakından alakası yoktur. Terör örgütünün yıktığı her yeri ayağa kaldırıyoruz. Bölücü terör örgütünün çukur eylemlerinde en çok zarar gören yerlerden biri de Şırnak'tır.

'KAYYUM ATANMADAN ÖNCE NE YAPTILAR?'

Soruyorum sizlere Şırnak'ta kayyum atanmadan önce buradaki belediyeler ne yaptı?Soruyorum sizlere. Buralar çukur hale gelmişti. Bunlar size layık mıydı. Ama onlar layık gördüler.