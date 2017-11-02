Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk yerli otomobile ben talibim
Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ninde konuşan Erdoğan ilk otomobile kendisinin talip olduğunu açıkladı.02 Kasım 2017 Perşembe 14:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, 5 firma elini taşın altına koydu ve Ortak Girişim Grubu’nu oluşturdu. 60 yıllık rüya için imzalar bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde atılıyor.
İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortak Girişim Grubumuz'dan beklentimiz, en geç 2018'in sonunda prototipin tamamlanması ve 2021'de satışa sunulmasıdır. En küçük bir gecikme istemiyoruz. Engellerde bizzat yanınızda olacağım. Gerekiyorsa sırf bu proje için cumhurbaşkanlığında da bir ekip görevlendireceğim.Madem ki bu babayiğit arkadaşlarımız çıkıp ellerini taşın altına soktular, bize de onlara gereken her yerde omuz vermek, destek vermek düşer. Şimdiden ilan ediyorum, piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi de benim." dedi.
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hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh27 dk önce YILARCA bu miilletin başını ecnebi keferelere boyun eğdiren zalimlere lanet olsunbüyük medeniyetler kurmuş bu milletin evlatlarını horlayan inönü demirel ecevit vd lanetliyorum rasad 129 dk önce elektrikli araba lüks mü ki ötv olsun.ama türkiyede çamaşır makinası lüks olduğuna göre araba hayli hayli lüks sınıfına girer. Ömer genc32 dk önce Elektrikli olduğu takdirde büyükşehirlerde müthiş değişim olacak.Allah mübarek etsin. vatanim33 dk önce Bende talibim.Ecnebi hain hurdaya para yok! rasad 134 dk önce ya ilkine 5 milyon dolar fiyat biçerlerse ne olacak.hee :)) aliveli36 dk önce kıraca denenfirmayı tutmadım. Kid38 dk önce işsizlik 12 de almanya amerika gibi 4-5 lere indrilmeli .. birisi soylememiş mi acaba o uretim yıllarında muhtelemel benzin mazot gibi yakıtlı araclar yasaklanmaya baslayacak bari elektrikli ve ucabilir olana yönelin ha bak bu vizyon olur :) ali koç40 dk önce evet herşeyiyle yerli ve orijinal olsun dabaşka bir şey istemem Ebu Harun 43 dk önce İnşallah bende bir tanesine talibim.... Kral Kobra48 dk önce BMC ve Vestel....tekerlekli buzdolabınız hayırlı olsun:))