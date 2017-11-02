Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk yerli otomobile ben talibim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, 5 firma elini taşın altına koydu ve Ortak Girişim Grubu’nu oluşturdu. 60 yıllık rüya için imzalar bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde atılıyor.

İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortak Girişim Grubumuz'dan beklentimiz, en geç 2018'in sonunda prototipin tamamlanması ve 2021'de satışa sunulmasıdır. En küçük bir gecikme istemiyoruz. Engellerde bizzat yanınızda olacağım. Gerekiyorsa sırf bu proje için cumhurbaşkanlığında da bir ekip görevlendireceğim.Madem ki bu babayiğit arkadaşlarımız çıkıp ellerini taşın altına soktular, bize de onlara gereken her yerde omuz vermek, destek vermek düşer. Şimdiden ilan ediyorum, piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi de benim." dedi.