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Erdoğan: Tarihi dosyalar hazırlatıyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye sert sözlerler yüklendi. Erdoğan, "Tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım" dedi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:48
Erdoğan: Tarihi dosyalar hazırlatıyorum...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; 

Ey teröristler, siz bizim sınırlarımızı mı taciz ediyorsunuz  Ey imansızlar, siz bizim camilerimizi mi bombalıyorsunuz  Namaz kılarken şehit olanların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Masum, mağdur, mazlum kardeşlerimizin şehadetinin bedelini ağır ödeyeceksiniz.

 

Siz dualarınızla yanımızdasınız. Bizde şunu söylüyoruz askerimize, ''Sizler dualarımızdasınız''. Evelallah Mehmetçiğimiz yalnız değil. O teröristlere kimler hangi yardımı gönderirse göndersin biz tek bir şeye inandık. Korkma Allah bizimle beraberdir. 

TARİHİ DOSYALAR HAZIRLATIYORUM

CHP adaların faturasını AK Parti'ye kesiyor, tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım . Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Partiye keser. Adaları siz verdiniz siz.

'KALKIYOR ÖSO'YA 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DİYOR, BU NE ANLAYIŞTIR'

Şu anda anamuhalefet onlarla beraber cirit atıyor. Onlarla beraber oynuyor. Kaldı ki işte bir tane cambaz var, ahlaken de maalesef siyasi ahlak itibarıyla adeta sıfırlanmış, kalkıyor ÖSO'ya 'terör örgütü' diyor. Bu ne anlayıştır. Ne terbiyeden muaf bir duruştur. O ÖSO ki şu anda benim Mehmedimle beraber arazide ve şu ana kadar 13 şehidi var. Peki siz kimle berabersiniz.  

'KİRLİ ÇAMAŞIRLARINIZI MEYDANA ÇIKARACAĞIZ'

Siz şu anda terör örgütleriyle berabersiniz. Siz PKK ile berabersiniz. Siz PKK ile el ele, kol kola gezenlerle İstanbul yürüyüşünü yapmadınız mı! Benim milletim sizi gayet iyi tanıyor. Sizin kirli çamaşırlarınızı daha meydana çıkaracağız.

 

 

AYRINTILAR GELECEK

 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 14:48
  1. erdoğan
  2. kocaeli
  • turkturk43 dk önce
    BENCECHP VE DIGERLERI DEVLET DUSMANLARI BUNLARIN FILIMLERINI YAPIN DEVLET DUSMANALRI DIYE. BU ZOR GUNLERDE MUHALEFET KOL KANAT GERMELI TURKIYEYE AM ABUNLAR HAINLIK PESINDE EGER TURKIYE BIR SAVASA GIRSE BUNLAR BIZI SIRTIMIZDAN BICAKALRLAR AYNI OSMANLIYA YAPTIKLARI GIBI ... BUNLARI INANMAYIN HAINLERLE YATIP KALKMAYIN
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