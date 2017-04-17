Erdoğan tarih verdi: Mart ve Kasım'a dikkat!

Tarihi referandum oylamasını İstanbul'da takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de İstanbul'da bir dizi ziyarette bulundu. İstanbul'daki ziyaretlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya hareket etti. Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi;



"Bundan sonra çok daha gayretli, çok daha hızlı olarak 2019 Kasımı'na yürüyeceğiz. Şunu söyleyeyim, yapacağımız çok işimiz var. Hepimiz bunun farkındayız. Dışarıdan Haçlı zihniyeti bize saldırdı, içeriden uşaklarıyla saldırdılar. Fakat biz durduk, biz sadece Mevlamızın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Önümüzde atacağımız, çok çok önemli adımlar var. Bu bir ülkenin maddi noktadaki altyapı, üstyapı yatırımlarına yönelik bir de insanımıza yönelik. İnsanımıza yönelik olan yatırımlarda özellikle eğitim işin başını çekiyor, ahlâk ve maneviyat işin başını çekiyor.

KASIM 2019'U UNUTMAYIN! 2019 İŞARET FİŞEĞİ OLACAK

Yaradılanı yaradandan ötürü sevdiğimize göre bazı yerlerdeki ayrılık niye? Ama elhümdüllillah gece Doğu ve Güneydoğu'yu inceledim. Devran değişti. Şimdi daha iyi olacak. Fakat Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek. Ben biliyorum ki zafer anıtlarını ancak şehitler diker. İşte Ankaralı Külliye'de kendini ortaya koydu. Kahramankazan da kendini ortaya koydu. Bizim arslanlarımız, yiğitlerimiz, özel harekatta ne yazık ki 56 şehit verdik. Çubuk'da aynı şeyler oldu. İnşallah daha iyi olacak."