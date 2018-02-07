Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Yüzde 90'ı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha AK Parti Genel Başkanı olmasıyla beraber verdiği 6 aylık eylem planının yüzde 90'ı tamamlandı. 6 aylık eylem planının yüzde 90'ının tamamlanmasıyla beraber istihdamı geliştirecek bir takım önlemler de alındı.

Eğitim, sağlık, ulaştırma, enerji ve savunma alanlarında bir çok düzenleme yapıldı. Yüzde 90'ı gerçekleştirilen eylem planının içerdiği bazı konular şu şekilde;

Taşerona kadro,

Tapu düzenlemesi,

Ucuz et,

Yerli otomobili yapacak babayiğitlerin açıklanması,

Araç işlemlerinin noterde yapılacak olması,

Enerjide yeni Milli dönem

Milli sosyal medya düşüncesiyle PTT Messenger'in tanıtılması.

Öte yandan Türkiye'yi daha ileri bir seviyeye taşıyacak olan Kanal İstanbul, 3. Havalimanı ve Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerin yapımı hızla sürüyor.