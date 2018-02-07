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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Yüzde 90'ı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti’nin başına geçmesiyle beraber verdiği 6 aylık eylem planının yüzde 90'ı tamamlandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Yüzde 90'ı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha AK Parti Genel Başkanı olmasıyla beraber verdiği 6 aylık eylem planının yüzde 90'ı tamamlandı. 6 aylık eylem planının yüzde 90'ının tamamlanmasıyla beraber istihdamı geliştirecek bir takım önlemler de alındı.

Eğitim, sağlık, ulaştırma, enerji ve savunma alanlarında bir çok düzenleme yapıldı. Yüzde 90'ı gerçekleştirilen eylem planının içerdiği bazı konular şu şekilde;

Taşerona kadro,

Tapu düzenlemesi,

Ucuz et,

Yerli otomobili yapacak babayiğitlerin açıklanması,

Araç işlemlerinin noterde yapılacak olması, 

Enerjide yeni Milli dönem

Milli sosyal medya düşüncesiyle PTT Messenger'in tanıtılması.

Öte yandan Türkiye'yi daha ileri bir seviyeye taşıyacak olan Kanal İstanbul, 3. Havalimanı ve Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerin yapımı hızla sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 12:39
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti

YORUM YAZ

  • Güney DoğuluGüney Doğulu2 sa önce
    Reis i Cumhurumuz Gazi Recep Tayyip Erdoğan,Allah c.c. iman icinde sağlıklı uzun ömür versin, başarılarınıza binlerce başarı daha nasip etsin inşaallah. Ümmetin umudusunuz. Sizi heryerde, her işte takip ediyor ve kendimize örnek alıyoruz. İnsan üstu gayret ve çalışmanız bizi çok mutlu ediyor ,uluslararasi alanda ve Türkiye deiftihar ediyoruz. Allah c.c. sizden razı olsun.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu2 sa önce
    Reis i Cumhurumuz Gazi Recep Tayyip Erdoğan,Allah c.c. iman icinde sağlıklı uzun ömür versin, başarılarınıza binlerce başarı daha nasip etsin inşaallah. Ümmetin umudusunuz. Sizi heryerde, her işte takip ediyor ve kendimize önek alıyoruz. İnsan üstu gayret ve çalışmanız bizi çok mutlu ediyor ,uluslararasi alanda ve Türkiye deiftihar ediyoruz. Allah c.c. sizden razı olsun.
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