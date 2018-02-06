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Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk Tabipler Birliği'nin skandal bildiriye ilişkin "Bir defa onun (Türk Tabipler Birliği) başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." dedi.

06 Şubat 2018 Salı 13:32
Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Gözümüzün önünde yalanla, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon metrekarelik vatanımız adeta talan edildi. Geriye kala kala 780 bin metre kare bu ülke kaldı. Anlaşılan o ki birileri bize bunu çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar, bunu böyle bilsinler" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Tabipler Birliği başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım" diye konuştu.

'TÜRK' KELİMESİ KALDIRILIYOR

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grubu'nda yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir defa onun (Türk Tabipler Birliği) başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." dedi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 13:32
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. türk tabipler birliği

YORUM YAZ

  • termin13805979termin138059791 sa önce
    tabiblerin adına abd tabibler birliği desinler, mimarlarada İsrail mimarlar odası desinler... gerçek neyse o...bunların çıkarlarını savunan düşmanlarla aynı safta yer alan kurumlara Türk ifadesi yakışmaz...fetö zamanında yetiştirdiği adamları bu kurumların başına yerleştirmiş... temizlik lazım..asıl işlerini unutmuşlar siyaset yapıyorlar...
  • PolatPolat2 sa önce
    "Türk" ibaresi kaldırılacağına, bu tür kuruluşların gavur eline geçmesi önlenmeli. Gerçek Türk tabiplerinin önü açılmalı. Gavur dölü Bizans artıkları da hangi cehenneme gidecekse def edilmeli. Ya da Türk istihbarat kurumu üzerine düşen görevi yapmalı.
  • BozokBozok2 sa önce
    Bence bu yapılacaksa hic yapılmasın.Neden buraya üye olma zorunluluğu kaldırılamıyor.Barolara mimarlar odasına ve bunun gibi olanlara zorunlu üyelik derhal kaldirilmali. Böyle yüzeysel oyalamazlar boş şeyler. Temelden çözmedikçe. Yapılmasın daha iyi.
  • MetinceMetince2 sa önce
    Türkiye'nin Türk'ünu ne yapacağız.
  • kemalkemal2 sa önce
    Bence Haçlı barolar biriliği veya haçlı tabibler birliği veya siyonistler birliği olarak değiştirilmesi isimleri.
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