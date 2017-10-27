Erdoğan talimatı verdi: Şikayetleri giderin

Milyonlarca öğrenciyi ve ailesini yakından ilgilendiren üniversiteye girişte uygulanacak yeni Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) eğitim alanında önde gelen sivil toplum kuruluşlarından revizyon talebi geldi. YÖK'ün yeni sınav modelini açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) kısa sürede 15 binden fazla öğrenci ve aileden şikayet dilekçesi ulaştı. Şikayetleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YÖK, MEB yetkilileri ile eğitim danışmanlarını toplayarak şikayetlerin giderilmesini istedi. Cumhurbaşkanlığı ve YÖK'e yeni sınav sistemine ilişkin görüşlerini ileten 6 sivil toplum kuruluşu, 4 konuda düzenlemenin şart olduğu mesajını verdi.

4 TEMEL ELEŞTİRİ

Temel Yeterlilik Sınavı'nın sosyal bilimler ayağının eksik olmasından dolayı sayısalcı öğrenciler tarih, coğrafya ve din sorusu ile karşılaşmadan üniversiteye yerleşecek.

Vatan millet şuuru ve milli değerler tüm öğrencilere öğretilmeyecek.

Sözelci öğrenciler iki sınavda da matematikten dolayı dezavantajlı olacak. Hukuk, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler gibi alanları sözelcilerin kazanması zorlaşacak.

Meslek, sosyal ve imam hatip liseleri dezavantajdan dolayı temel liselere ve merdivenaltı dershanelere yönelecek.

Temel bilimlere ilgi azalacak, nitelik düşecek. 'Revizyon şart' diyen STK'ların mesajı şöyle:

SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Direktörü Müberra Nur Emin: YKS'de revizyon gerektiren bazı hususlar bulunmakta. Öncelikle iki oturumun bir gün içinde yapılması adaylarda ciddi bir yorgunluğa sebep olacak. İlk sınavın sadece Türkçe ve matematik testinden oluşması, sözel öğrencilere bilhassa imam hatip ve meslek liseleri açısından dezavantaj oluşturacak. Bu arada YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise YKS'de hiçbir okul türünde bir önceki sınava göre hak kaybı ve mağduriyet olmayacağını belirterek, "Öğrencilerimiz, rahat şekilde sınava girsinler" dedi.

SOSYAL BİLİM AYAĞI EKSİK

(ÖNDER) İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu: Bize göre eksik olan sosyal bilimler. Türkçe ve Matematiğin yanı sıra sosyal bilimlerin de eklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tekrar düzenleme yapılacağını umuyoruz.



1 YIL ERTELENEBİLİR

Eğitim Bir Sen Başkanvekili Latif Selvi: Yeni sınav sisteminde sosyal alan derslerinidışarıda bırakan mantık yanlış. Din kültürü ve ahlak bilgisi veya felsefe derslerinden hiçsoru sormayan bir ölçme hatalı ve değerlendirme de haksızdır. Bu haliyle yeni sistem, sosyal alan başarısını önemsiz hale getirdiği için, sosyal bilimler, imam hatipler ve meslek liselerinin yükseköğretime girişlerini daha da zorlaştıracaktır. Toplumun yeni sisteme güven duygusu tesis edilmelidir. Aksi halde sorun çözmek için getirilen yeni sistem, yeni sorunlar üretecektir. Ayrıca tek günde yapılan sınav stresi artıracaktır. Bu köklü değişiklikleri yaparken ÖSYM'ye sınavı yapmak, öğrenciye de hazırlanmak için yeterli süre bırakılmalı veya yeni sistem bir yıl ertelenmeli.

Sabah