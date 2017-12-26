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Katil Mert Altınbaş'ın telefonu hiçbir yere gönderilmeyecek

Emniyet BTK’nın Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın olay yerinde bulunan cep telefonunun şifresinin kırılması ortak çalışacağı öğrenildi.

26 Aralık 2017 Salı 08:06
Katil Mert Altınbaş'ın telefonu hiçbir yere gönderilmeyecek

Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın olay yerinde bulunan cep telefonunun şifresinin kırılması için Emniyet ve BTK birlikte çalışacak.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, "Söz konusu harf ve rakamlardan oluşan şifre çok kolay kırılan bir şey değil. Kendi yazılımlarımızla birlikte satın aldığımız yazılımlar da var. Biz bu işi burada çözmeye çalışacağız" dedi.

Hatırlanacağı üzere Altıntaş'ın telefonunun şifresi bütün çalışmalara rağmen kırılamamış Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırgan Altıntaş'ın telefon şifresinin kırılması için İsrail merkezli bir firmayla temasa geçmişti.  İsrail'li firma telefonu yturyurtdışına çıkarmak isteyince Hindistan'lı bazı firmalarla görüşmeler olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı bir toplantıda BTK'ya olaya el atmaları için talimat verilmişti.

Sabah

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 08:06
  1. mevlüt mert altıntaş
  2. BTK
  3. Emniyet
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  • AbazaAbaza54 dk önce
    Aman sakın israele yollamayın. Zaten kendileri var bu işlerin arkasında
  • Hatice Hatice1 sa önce
    Benim gorusum oldurup arkasindan ya kendini yok eder veya mutlaka orda kendine mudahale edilir bunlari hesap ettikleri icin o telefonun icindekileri bilen teskilat o dusen telefonun icindekileri zaten coktan yok etmistir kesinlikle bilgiler ilgili istihbarat biriminde de kayitlidir dusen telefonda fazla bir bilgi olacagini tahmin etmiyorum tabi allah sasirtmadiysa
  • Ömer gencÖmer genc2 sa önce
    Eee hani bizim hackerler atıp tutuyordu.Bilişim konusunda Hindistan ile ciddi bir şekilde calismaya başlamak lazım.Sadece kod yazmak yetmez doğru ekipman lazım bu konuda Hindistan ilk 3 te....

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