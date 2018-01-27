Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı, tam 500 milyon lira

Bilim Sanayi Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "yerli ve milli sanayiye destek" direktifi kapsamında 2. hamle dönemini başlattı. İlk etapta, 500 milyon liralık teşvikpaketi hazırlandı. Bakan Faruk Özlü'nün kurduğu özel bir ekip, Türkiye'nin ara ve yatırım malı ithalatındaki ürünleri tek tek inceledi.

43 ÜRÜNE ÖZEL TEŞVİK

Bakanlık yerlileştirme çalışmalarına temel teşkil etmesi amacıyla, Türk imalat sanayisinin 104.8 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 768 adet ürün grubunu teknoloji düzeyine göre 974 ürün grubu düzeyine indirgedi. Bunlar arasından Türkiye'nin üretim yetenekleri, ithalatı içindeki payı, uluslararası pazar büyüklüğü, rekabet potansiyeli, teknoloji ve karmaşıklık düzeyleri açısından tek tek incelenerek kısa vadede yerlileştirilebileceği değerlendirilen 43 ürün belirlendi. 2016 yılı itibarıyla Türkiye'nin ithalatında 15 milyar dolarlık paya sahip söz konusu 43 ürünün yerlileştirilmesiyle birlikte Türkiye'nin dış ticaret açığı da önemli oranda kapanacak.

5 ODAK SEKTÖR

Bakanlık, yerli ve milli sanayiye destek kapsamında katma değerini 10 yılda iki katına çıkaracak 5 odak sektörü kimya ve ilaç sanayisi, gıda sanayisi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtlar olarak belirledi. Öte yandan Sanayi 4.0 kapsamında stratejik önem taşıyan ve diğer odak sektörlerle yatay ilişki içerisinde olan bilişim ve yazılım sanayii de odak sektörler kategorisine dâhil edildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOSGEB, TÜBİTAK, TSE, Türk Patent ve Marka Kurumu ve ilgili bakanlıklarla eşgüdüm içerisinde hayata geçireceği teşviklerde belirlenen 5 kritik sektör öncelikli olacak. İmalat sanayisinde kritik görülen sektörlerde yer alan ürünlerin, teşvik, koruma tedbiri, vergi indirimi, kaynak tahsisi ve muafiyet gibi politika araçları ile desteklenerek yerlileştirilmesi kapsamında 500 milyon liralık bir teşvik paketi hazırlandı.

DÖVİZ KAZANDIRICI KOBİ'LER EXİMBANK KAPSAMINA ALINDI

Ekonomi Bakanlığı, döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyette bulunan Küçük ve Orta Boy İşletmeler'in (KOBİ), Eximbank'ın düşük maliyetli kredilerinden daha fazla yararlanabilmeleri için KOBİ tanımının kapsamını genişletti. Türk Eximbank, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanında, ürün ve hizmet çeşidini artırmak amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Söz konusu düzenlemeyle, turizm hizmetleri, uluslararası taşımacılık hizmetleri, yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri, döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri, yabancı bandıralı gemi, uçak veya tır'ların bakımı ve onarımı ile bunlara yapılan mal ve hizmet satışları, yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları gibi döviz kazandırıcı hizmetleri sunan firmalara verilen kredi desteklerinin genişletilmesi amaçlanıyor. Böylece 10 bin firma daha bankanın avantajlı kredi imkânlarından yararlanabilecek.

MİLLİ SANAYİNİN ÖNEMİNİN İSPATI: AFRİN

Türkiye'nin güney sınırlarını terör unsurlarından temizlemek için başlattığı "Zeytin Dalı Operasyonu"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık altını çizdiği yerli ve milli sanayinin önemini bir kez daha gösterdi. Operasyon, Türkiye'nin savunma sanayisini yerlileştirmek için attığı kararlı adımların da neticelerini almaya başladığının ispatı oldu. Türkiye'nin Zeytin Dalı Operasyonu'nda kullandığı silah sistemleri ve mühimmatın yüzde 70'ten fazlasını Türk mühendisler tarafından milli imkânlarla geliştirilen ürünler oluşturdu.