Erdoğan talimat verdi: Değişecek

Kongrelerin startını veren Ak Parti, teşkilatlarda metal yorgunluğu olan yönleri tespit etti. Bazı teşkilatlarda ve belediyelerde zayıf noktalar belirlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olduğu süreçten itibaren partideki metal yorgunluğa işaret ederek değişim sinyalleri vermişti.

EN AZ YÜZDE 40 EN ÇOK YÜZDE 60

Bu kapsamda teşkilatlarda yüzde 40 ila 60 arasında değişim yapılması bekleniyor. Metal yorgunluk tespit edilen kadrolar, bayrağı, genç ve dinamik yeni isimlere devredecek. Bölgesel dengeyi de gözetecek olan AK Parti illerde önde gelen STK temsilcilerine davet gönderecek.

KARNESİ İYİ OLAN İLE YOLA DEVAM

Yenişafak'ın haberine göre; AK Parti'de kongreler dün itibariyle başladı. AK Parti yönetimi, yeni kadroları belirlerken teşkilatların belediyelerle olan diyaloglarını dikkate aldı. Bütün illerin ve ilçelerin karnesi çıkarıldı. Karneye göre bugüne kadar enerjisini tüketmemiş isimlerle yola devam etme kararı alındı.

GÖZLEMCİ KOMİSYONLAR KURULACAK

Geçtiğimiz hafta teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş başkanlığında il başkanları toplantısında, genel merkez tarafından belirlenen kriterler iletildi. Delege seçimlerinin objektif ve sağlıklı yapılması için gözlemci olarak komisyonlar kurulması talimatı verildi.

BELEDİYELERİN PERFORMANSI YAKIN TAKİPTE

Öte yandan AK Parti'nin yerel yönetimlerde yakaladığı başarının genel seçimlere yansımasından hareketle 180 günlük eylem planı ile eş zamanlı olarak belediyelerin de 2019'a hazırlık kapsamında performanslarının yakın takibe alındığı belirtildi.