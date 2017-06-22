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Erdoğan, Suud kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suud Kralı Selman ile görüştü. Kriz konusunda çabaların arttırılması için mutabakata varıldı. Erdoğan ve Kral Selman G-20 zirvesinde yüz yüze görüşecek.

22 Haziran 2017 Perşembe 01:41
Erdoğan, Suud kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ve yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da veliaht prenslikte yapılan görev değişikliğinin hayırlara vesile olmasını dileyerek tebriklerini iletti.

Telefon görüşmelerinde, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin ilerleyen süreçte daha da güçlendirilmesi konusunda kararlılık vurgulandı.

Bölgede Katar ekseninde yaşanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik çabaların artırılması hususunda mutabık kalındı.

Prens Muhammed bin Selman'a veliaht prenslik görevinde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suud Kralı Selman'ın G20 Zirvesi vesilesiyle Almanya'nın Hamburg kentinde yüz yüze görüşmeyi kararlaştırdıkları öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 01:41
  1. ERDOĞAN
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