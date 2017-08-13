Prof. Dr. Erdoğan Sürat’ten şok Uğur Dündar açıklaması: Uğur Dündar eli kanlı bir katildir!

HAKAN ÖZTÜRK / ANKARA - “Uğur Dündar’ı kaçınız tanır?” şeklinde bir soruyla söze başlayan Prof. Dr. Erdoğan Sürat, “Uğur Dündar denilen uğursuz rezil adam, ‘Arena’ adlı program çöplüğünde rüşvet istediği fakat alamadığı ilaç firmalarını hedef göstermiş, Türkiye’de on binlerce insanın kullanması gereken ilaç firmalarının yurt dışına kaçmasına neden olmuştur. ÖzellikleLIBRAX adlı ilacın yurt dışına kaçmasına neden olan Uğur Dündar, tartışmasız eli kanlı bir katildir” dedi.

“ARENA’DA HEDEF GÖSTERDİ FİRMA KAÇMAK ZORUNDA KALDI”

Tıp dünyasına Uğur Dündar’ın büyük zarar verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sürat, “Türkiye’de mide, böbrek ve bağırsak konusunda hasta olan on binlerce insan bu ilacı kullanıyordu ve Uğur Dündar’ın ‘Arena’ adlı çöplüğünde LIBRAX adlı ilaç hakkında karalama yapıldı. Uğur Dündar, ilk önce ilaç firmasından rüşvet istiyor ve alamayınca ilaç hakkında karalama kampanyası başlatarak şirketin yurt dışına kaçmasına neden oluyor” diye konuştu.

“LIBRAX HASTALAR İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYORDU”

Böbrek, mide ve bir çok hastalığa LIBRAX adlı ilacın hayati önemde iyi geldiğini belirten Prof. Dr. Sürat, “Uğur Dündar, yaptığı ‘Arena’ programlarıyla insanlık suçu işlemiştir. Bu suçu işlemenin zaman aşımı yoktur ve Uğur Dündar yargıya hesap vermelidir” dedi.

“UĞUR DÜNDAR, İNSANLIK DÜŞMANIDIR”

“İnsanlığa karşı işlenen suçlar çok önemli bir mevzudur ama dünyada devlet koruması altında 40 yıl insanlığa karşı suç işleyen ve utanmadan hukuk savunuculuğu yaparak dolaşan hiçbir yaratık hiçbir coğrafi köşede zuhur etmemiştir. Uğur Dündar türünde böylesine tek bir isimdir o 40 yıl devlet koruması altında hem Savcı hem hakim hem Kolluk Kuvveti hem de gerektiğinde zora başvuran bir sıkıyönetim vurucu gücü olmasını bilmiş bir cani, bir katil bir saldırgandır” diyen Prof. Sürat, “Bu cani, Amerika'da bir Türk İş adamını, Halil Bezmeni kamerayla dövdüğü için hakkında yakalama kararı çıkan gözü dönmüş bir insanlık düşmanıdır işin aslına bakılırsa Devlet başkanımızın tarifine yarım yamalak uyar ve kindardır ama dindar değildir veya dini ve vicdanı dardır. Evet Kindar olmak insanın şerefini koruması bakımından zorunlu bir haslet fakat Kindar kişinin Uğur Dündar gibi dini dar olunca ondan her fenalığı bekleyebilirsiniz” şeklinde açıklamada bulundu.

“MAL VARLIĞINI AÇIKLA” ÇAĞRISINDA BULUNDU!

Uğur Dündar’ın yaptığı skandal programlarda hedef gösterdiği ilaçları insanların yurt dışından getirmeye mecbur bırakıldığını söyleyen Prof. Dr. Sürat, “Halkların şerefi ile oynayan Uğur Dündar, şerefsiz bir katilden başkası değildir. Uğur Dündar, tahmin edilemeyecek kadar zengin birisidir ve bu zenginliği yaptığı programlarda insanları, şirketleri, kurumları hedef göstererek, rüşvet alarak elde etmiştir” dedi ve Dündar’dan, “Eyy Uğur Dündar, TRT’ye nasıl başladın ve hangi kadroyla çalıştın? Sen TRT’den özel televizyon kanalına nasıl ve hangi şartlarda geçtin? Çalıştığın kurumlarda aldığın maaşlar nedir? Yıllar önceki mal varlığın ne idi şimdiki mal varlığın nedir?” şeklindeki sorulara cevap vermesini istedi.

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