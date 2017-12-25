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Erdoğan Sudan'da emperyalistleri topa tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hartum Üniversitesi'nde fahri doktora töreninde konuşma yaptı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 20:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Kardeşlerim, Sudan halkının bize olan muhabbetini görünce kendimizi kendi vatanımızda hissediyoruz.

Şu anda karşımda çok farklı bir topluluk görüyorum. Sizler seçilmiş birer topluluksunuz. İnsanlar içinden seçilmiş ümmetsiniz. Ne mutlu sizlere. Kardeşlerim, Sudanlı kardeşlerimin muhabbeti karşısında kendimizi Ankara'da İstanbul'da ülkemizde hissediyoruz. Afrika'nın önde gelen üniversitelerinden biri tarafından böyle bir ödüle layık görülmek büyük bir onur.

İnanıyorum ki haklı olan güçlüdür ve güçlü olmaya devam edecektir. Bu ambargolardan dolayı Sudanlı kardeşlerim çok sıkıntı çekti. Uygulanan haksız yaptırımlar Sudan'ın istikbalinden seneler çaldı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Biz hep dik durduk. Biz Allah'ın huzurunda rukuda ve secdede eğilmekten başka hiç bir beşeri gücün önünde eğilmedik.

Bu yaptırımları doğru bulmadığımızı ifade ettik, ediyoruz. Sudan halkını cezalandıran yaptırımların artık hiç bir makul gerekçesi kalmamıştır. İmkanlarımızı Sudan halkı için seferber ettik. Sudan'ın hem bölgesinde hem de uluslararası alanda hak ettiği konuma geleceğine ben inanıyorum.

DEAŞ ve PYD'de olduğu gibi terör örgütlerini taşeron olarak kullanıyorlar. Modern sömürgeciler için tek değer elmas, altın ve petroldür.

Bir çok Müslüman ülke sancılı ve sıkıntılı dönemlerden geçiyor. İsrail devlet terörü uygulamıyor mu? Onunla birlikte hareket edenler, devlet terörü uygulamıyor mu? Cüneydi'yi gözlerini bağlayarak adeta kuşatan İsrail askeri devlet terörü uygulamıyor mu? Bunları biz görüyoruz da Batı dünyası görmüyor mu? Görüyor da neden sessiz kalıyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır Onlar için mesele insan tabiat çevre değil, onlar için tek mesele çıkardır, paradır, menfaattir.

Bunun anlamını en iyi Afrika kıtası bilir. Kendi topraklarında köle gibi çalıştırılan, buradan başka kıtalara görütülen Afrikalı kardeşlerimiz sömürünün ne olduğunu bizden daha iyi bilir.

Üretimi basit ilaçlara ulaşamadıkları için 10 binlerce çocuk hayatını kaybediyor. Ziyaret ettiğimiz bir çok ülkede bu gerçeğe kendimiz de şahit oluyoruz. Bu iç karatıcı tablo karşısında biz biliyoruz ki, mazlumların ahı asla yerde kalmaz.

Amerikan yönetimin Kudüs kararı karşısında tüm Müslümanların sergilediği uhuvved gerçekten kırılma noktası olmuştur. Aklı selim Hıristiyanlar da Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'e peşkeş çekmesine izin vermedi. Konuyu BMGK'ye taşıdık. Amerika'nın vetosu nedeniyle karar çıkmadı. Akabinde BM Genel Kurulu'nda Amerika yanında sadece 8 ülkeyi buldu. Onlar da nüfusü 15 bin, 30 bin olan ülkecikler. 128 ülkenin liderlerine şahsım ve İslam dünyası adına teşekkür ediyorum. Müslümanlar olarak birbirimize daha çok kenetleneceğimize inanıyorum.

Eğitim öğretim kurumlarımıza, üniversitelerimize çok büyük sorumluluk düştüğünün farkında olmalıyız. Hartum'daki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 800'e yakın öğrenci Türkçe öğreniyor. Sudan-Türkiye Üniversitesi kurulması için döner dönmez talimatları vereceğiz. YÖK çalışmasını başlatacak, adımlarımızı atacağız."

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 20:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MisafirMisafir1 sa önce
    Hıristiyanın birleşmesi normal , yahudilerin birleşmesi normal, müslümanların birleşmesi vebirleştirme tavsiyesinin neresi yanlış. Türkiyeninkendi içinde birleşme sevdasını engelleyenlere sormak lazım . Bu ülke niçin birlik değil,sizin gerçek amacınız ne acaba, kime hizmet etmek istiyorsunuz.
  • Sütçü İmamın torunlarıSütçü İmamın torunları2 sa önce
    Reis müslümanlarla kucaklaşırken içimizdeki siyonist severlerde uzaklarda kafirlerin kucağınada saraylarda oturmakta.Yaşasın İslam kardeşliği
  • Alparslan1071Alparslan10712 sa önce
    Müminler kardeştir...Fitneciler kudurdukça müminler birleşiyor...yerli hainler bu tablodan ürküyor.....Selam Sudanlı kardeşlerimize...
  • Güney DoğuluGüney Doğulu2 sa önce
    Namaz farz. Camilerin dolması için nesil ve eğitim değişmesigerek. Gösteriş olsun diye nsmaz kılmak ve camileri adamla doldurmak ne derece doğru olur ? Reis i Cumhuru her işe çağırmalıyız ? Herkes kendi mahalledini düzeltsin.
  • Abuzer Abuzer 2 sa önce
    Gaz vermeye başladık birbirimize..peki ne hazırlık yaptık.hiç .Boş boş hava ve laf...Arkadaşlar siz kendi ülkeniz de birlik sağladınız mi? Sudan kendi derdini çözemedi..Sudanı Güney ve Kuzey diye ikiye ayırdılar.. .Ne yaptı..Hiç
  • iakpınariakpınar2 sa önce
    Reis, milletini sabah ve yatsı namazını kılmak için camilere yönlendir! Bu millet, sabah ve yatsı namazlarını camide kılsın Reis! Zafer istiyoruz, cihad etmek istiyoruz zamanı geldiği gün!
  • EveetEveet3 sa önce
    Boş gün yok

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