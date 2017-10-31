Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Bülent Tezcan için soruşturma talebi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Milletvekili Bülent Tezcan'ın skandal sözleri sonrası soruşturma talep etti.31 Ekim 2017 Salı 09:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, CHP'li Bülent Tezcan'ın skandal sözleri sonrası soruşturma talep etti.
TEZCAN'DAN HADDİNİ AŞAN ALÇAK KONUŞMA
CHP'li Tezcan dün yaptığı haddini aşan konuşmada, milletin yüzde 52 oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de." dedi.
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Hasan Şahin1 sa önce Hakın oyları ile seçilmiş birisine diktatör iftirasından ülkeyi karıştırmak ve dış güçlere çalışanchp terör partisine üye olmaktan yargılansın. uğur1 sa önce Diktatörün karşısında sen böyle meydanda konuşabilir misin sığ ihsan1 sa önce bu Tezcan anarşistin biri haddiniş bilmez pislik ilk diktatör kendi başkanın karşı dursana Yunus 161 sa önce Demokrasi de bir yere kadar, Türkiye Cumhuriyeti nin başına, Devletin başına hiç kimse hakaret edemez, küfür edemez. Onurlu Şerefli bir TÜRK vatandaşı olarak diyorum SABRIMIZ taşmak üzere.!!! Yorum1 sa önce Bu ahlaksız beyanatların altında yatan yine bir yerlerden düğmeleri basılmış.Tezcan ve CHP yine bir oyun peşindeler.Reisi diktatör yaftası ile karalamak ve uluslararası kamuoyunda suçlu ilan etme çabasıdır.BUNLARIN YATACAK YERLERİDE YOK.... Kurban1 sa önce Nasıl bir zihniyete sahip bu chp liler ve bunlar Türkçe konuşuyor, İngilizce, Almanca, Fransızca, İbranice, konuşsa anlarızda Türkçe konuşuyor.Türk milletinin işi gerçekten zor, özümüze dönmedikçe bu kanalizasyon böyle sızdıracak. Kul 1 sa önce Sizin neyin şeddelisi olduğunuzu bu milletâlâ bilir. Bu millete ve değerlerine hakaret eden siyonist uşaklarının konuşmalarına izin verilmemeli.ADALET Ağır cezalandırmalı. Osmnshn1 sa önce SENDE O.ÇOCĞUNUN KRALISIN DENİZ GEZMİŞ1 sa önce EĞER DİKTATÖR OLSAYDI SENİN DİLİNİ ÇOKTAN K.lA SOKMUŞLARDI VE KENDİ KENDİNE DİL ATIYORDUN ŞU ANDA.DİKTATÖR OLSAYDI ORTAYA KONUŞACAĞI BİR VURUN EMRİNDE SENİ YAKALADIĞIM YERDE BOĞAZLARDIM TEZCAN İTİ.İT SOYU. Korkmaz 1 sa önce Itin ölümü yakin galibacamii duvarina seyyapmaya basladi. CHP nin varligi zaten biz müslünanlar icin dikdatörlükten daha kötü. Dünyada chp den baskakendi halkina her türlü zulmü yapan baska asagilik bir zihniyet yoktur. Ben bu zihniyetinvarligindan rahatsizim. Biz bunlarin zülmünü yasadik, yunan zülmü arattirir.Atakarinin ülkesine gitsinler. Se...Ler.