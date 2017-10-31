Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Bülent Tezcan için soruşturma talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, CHP'li Bülent Tezcan'ın skandal sözleri sonrası soruşturma talep etti.

TEZCAN'DAN HADDİNİ AŞAN ALÇAK KONUŞMA

CHP'li Tezcan dün yaptığı haddini aşan konuşmada, milletin yüzde 52 oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de." dedi.