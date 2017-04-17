Erdoğan: Sivil siyaset devrimi

Referandum süreci boyunca Türkiye’yi karış karış gezen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sonuçları İstanbul’da takip etti. Kesin sonuçların ardından Huber Köşkü’nde gazetecilerle bir araya gelen Erdoğan, birlik, beraberlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha müstesna bir olgunluk ve hür iradesiyle sandık başına gitmiş, Meclis’te kabul edilen anayasa konusundaki görüşünü beyan etmiştir. Oyunun rengi ne olursa olsun milletimize şükranlarımızı sunuyorum.

TARİHİ BİR KARAR VERİLDİ

16 Nisan halk oylaması milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesidir. Bugün Türkiye 200 yıllık tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki dönüşüm kararının verildiği gündür bugün. Her zaman olduğu gibi bu halk oylamasında mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamd olsun bu zoru başardık. Tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz.

DESTEK GÜN GÜN ARTTI

Örneğin büyükşehir belediye başkanı olduğum dönemden bu yana, sürekli medyanın bana sorduğu sorulardan biri olmuştur. Daha sonra panellerde karşılaştığım sorulardan biri olmuştur. Bu soruyla her zaman karşı karşıya olduk. Şimdiyse, 2015 yılı başında başkanlık sistemine geçiş konusunda verilen desteğin yüzde 25-30’lar düzeyinde olduğunu gösteriyordu. İşte böyle zor bir süreç sonunda, bugün Türkiye 25 milyon evet oyuyla kararını vermiştir. Bu süreçte çalışmalarından dolayı AK Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye, STK’lara ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum.

DOĞU’DAKİ OYLARA TEŞEKKÜR

Doğu ve Güneydoğu’daki oyların önemini vurgulamak isterim. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm illerde 10 ila 20 puanlık artışlar olduğunu görüyoruz. İnşallah bu sonuçlar ülkemizin önünde yeni bir dönemin başladığının müjdecisi olacaktır. Gerek halk oylaması sürecinde gerekse sandık başında tercihini evet yönünde ortaya koyan herkese, şahsıma gösterdikleri güven ve teveccüh için şükranlarımı sunuyorum.

TÜM TÜRKİYE’NİN ZAFERİ’

Bu anayasa değişikliği herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa, tamamen TBMM ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan bu çok çok çok önemli. 16 Nisan ‘evet’ veya ‘hayır’ diyen herkese, 80 milyon nüfusun, tüm Türkiye’nin zaferidir. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız bu zaferin önemli bir mimarıdır.

TARTIŞMALAR GERİDE KALDI

Halk oylaması bitmiş ve o süreçte yaşanan tartışmalar geride kalmıştır. Ama önümüzde yepyeni bir dönem vardır. Anayasa değişikliğinin tüm maddeleri bir anda yürürlüğe girmiyor. 2019’da yapılması ön görülen seçimle devreye girecektir. Önümüzde pek çok iş var. Artık sadece sloganlarla, belirli değerlerin istismarıyla bu ülkede cumhurbaşkanı seçilip yönetimi üstlenmek mümkün değildir. Herkes için hazırlık yapmak için 2019’a kadar önemli bir zaman vardır. Bu sekizinci halk oylamasıydı. Bu referandumun çok çok anlamlı olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu gerçekten Türkiye’nin geleceğine, ihya adımı olarak büyük önem arz etmektedir.

Liderlere tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici’yi arayarak referandumda elde edilen zaferden dolayı tebrik etti, sonuçların millet için hayırlı olmasını diledi. Telefonla aradığı Yıldırım, Bahçeli ve Destici’ye kampanya çalışmalarından ve alınan neticeden dolayı tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesini sandığa yansıtan millete müteşekkir olduğunu ifade etti.

Sincik’e teşekkür

Referandumda yüzde 96,3 oy ‘evet’ oyu veren Adıyaman’ın Sincik ilçe Belediye Başkanı Mehmet Korkut’u arayan Erdoğan, Sincik halkına teşekkür etti. Adıyaman’ın resmi olmayan sonuçlara göre Sincik ilçesinde yüzde 96.3 oranla ‘Evet’ oyu çıktı. 2011 Genel seçimlerinde yüzde 91.57 oy oranı ile AK Parti’ye destek veren Sincik ilçesi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 95.7 oy oranı ile şampiyonluk unvanını korumuştu. 7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde de yüzde 90.71 oy oranı ile şampiyon olan ilçe son halk oylamasında ise açıklanacak resmi sonuçlara göre yeniden şampiyon olması bekleniyor.

Dünyadan tebrik yağdı

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, birçok dünya liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mesajları yağdığını bildirdi. Erdoğan’a, halk oylamasının neticesinin belli olmasının ardından, ilk tebrik telefonu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den geldi. Aliyev, tercihini sandığa yansıtarak Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir karar veren tüm Türk halkını tebrik etti, anayasa değişikliğinin hayırlı olmasını diledi, “Şüphesiz, bu halk oylaması kardeş ülkemizin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak, istikrarlı ve güçlü Türkiye’nin uluslararası arenadaki rolü ve yerini daha da güçlendirecektir” dedi.