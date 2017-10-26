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Faiz zirvesinde neler konuşuldu?

Külliye'deki ''Ekonomi'' zirvesinde faizlerin indirilebilmesi için hangi adımların atılabileceği görüşüldü.

26 Ekim 2017 Perşembe 09:18
Faiz zirvesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup toplantısında verdiği ilk sinyalin ardından ekonomi yönetimi ve kamu bankaları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, 3 kamu bankasının genel müdürü ve ilgili bürokratlar katıldı. Dün gün içinde 52 bankanın da toplantıya katıldığı yönünde bilgiler olsa da bankacılık sektörünü TBB Başkanı Hüseyin Aydın temsil etti ve özel bankalar yer almadı.

FAİZ KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun zamandan beri sık sık bankalara faiz indirin çağrısı yaptığı bilinirken odakta sadece faiz değil ‘ekonomi’ vardı. Edinilen bilgiye göre, “Faizlerin inebilmesi için hangi adımlar atılabilir ve ilave kaynak nasıl oluşturulabilir’ ana gündem maddelerinden biri oldu. Büyüme, istihdam ve genel ekonomik konjonktür çerçevesinde karşılıklı istişarede bulunulduğunun altını çizen kaynaklara göre bankacılar da piyasa şartlarını ve faizin indirilebilmesi konusundaki hangi adımların atılabileceğine ilişkin görüşlerini aktardılar.

“YÜKSEK FAİZİ BANKALAR DA İSTEMEZ”

Türk bankacılık sektörünün önde gelen temsilcileri çeşitli platformlarda faizdeki düşüşün enflasyona bağlı olduğunu anlatıyordu. Pek çok bankacılık kaynağı bankaların yüksek karlılık yaşadığı dönemlerin faizin ‘yüksek’ değil ‘düşüş’ eğilimi içinde olduğu zamanlar olduğuna da işaret ediyordu.

Nitekim Beştepe’deki faiz zirvesinde de bankacıların, “Yüksek faizi bankalar da istemez” ve “Şartlar ve zemin oluştukça sektör faiz indiriyor” değerlendirmesini aktardığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 09:18
  1. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  2. faiz
  3. ekonomi
  4. toplantı
  • Osmanlı1453Osmanlı14531 sa önce
    Bu faiz lobisinin elindeki bankalar ne istiyor biliyonuzmu. En sonunda iş gırtlağa dayanıcak Devlet büyüğüm hepsine çökücek halkıda arkasına alıcak 15 temmuz gibi bir destanda bankalar üzerinden yapıcaz. İş oraya gidiyor. Doları euro yu fırlattılar. Eceli gelen köpek camii duvarına işermiş
  • murat murat 3 sa önce
    Bu. Ūlke. Yafudi. Asılı. Bankalara. Teslim. Edilmiş. Durumda yız. isimiz. Zor. Olsada.Hakindan. Gelmeliyiz
  • KocasolakKocasolak3 sa önce
    Fsiz konusunda HÜKÜMET dik durması gerekir, ilk saldırılar geçince elbet sakinliyecekler. Yunan bulgar romanya polonya macaristan slovakya çek gibi ülkeler bizden çok geri olmalarına karşın faiz %3-4Türkiye ilk saldırıları bi stlatsa herşey rayına oturacak, ama hükümrt içinde dahi tam birbirlikyok gibi.
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