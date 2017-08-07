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Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının istifası isteniyor...

AK Parti’de ‘metal yorgunluğu operasyonu’ start aldı. İlk etapta 5 il başkanı görevden alınacak. İlçe kongreleri, yeni il başkanları tarafından yürütülecek. Değişim bazı büyükşehirlerde de bekleniyor.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:45
Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının istifası isteniyor...

AK Parti'de teşkilatta yapılacak değişimler için düğmeye basılırken, bir daha aday olmayacak il başkanlarının istifa ederek yerlerine yeni isimlerin atama yoluyla getirileceği öğrenildi. Böylelikle ilçe kongreleri, yenilenmiş il başkanı tarafından organize edilecek. İlk etapta 5 ilin il başkanının istifalarını vermeye hazırlandığı kaydedildi.Önümüzdeki dönemde değişecek isimler arasında bazı büyükşehir il başkanlarının da olacağı bilgisi parti kulislerinde yoğun olarak dile getiriliyor.

VEKİLLERLE İSTİŞARE

AK Parti’de değişim süreci, önce ilçe başkanlıkları için yapılan detaylı çalışmayla start aldı. Değiştirilecek olan ilçe başkanlarının kimler olacağı, hem bölge milletvekilleri, hem ilin teşkilat başkanı, hem de ilçedeki ileri gelen STK’ların görüşleri doğrultusunda tespit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında detaylı şekilde masaya yatırılan kongre sürecinde değişimin en önemli ayağını ise hangi il başkanlarının değiştirileceği oluşturdu. AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, il başkanlarıyla ilgili kanaatlerini almak üzere tüm illerin milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ataş’ın üst yönetimle paylaştığı bilgilere göre ilk etapta 5 ilin il başkanının değiştirilmesi yönünde süreç başlatıldığı öğrenildi. Yozgat il başkanının bu kapsamda istifasını vermeye hazırlandığı kaydedildi. Ataş’ın, önümüzdeki hafta da özellikle büyükşehirler için sürdüreceği görüşmeler neticesinde hangi illerin il başkanlarının değişmesi gerektiğine yönelik genel bir kanaat ortaya konacak. İstanbul ve İzmir’in il başkanlarının da önümüzdeki dönemde değişecek isimler arasında olacağı, parti kulislerinde yoğun olarak dile getiriliyor.

YENİ İSİMLERLE KONGRE

AK Parti’de kongre sürecinde istifa eden il başkanlarının yerlerine yeni isimler atanacak. Böylelikle ilçe kongreleri başlamadan önce devam etmeyecek olan il başkanları, yerlerini yeni isimlere bırakmış olacak. İlçe kongreleri de yeni gelen il başkanı tarafından organize edilecek. Kurban Bayramı’na kadar il başkanlıklarında yaşanacak değişimin ardından, bayram sonrasında da ilçe kongrelerinin yoğun olarak başlayacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:45
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