Erdoğan sinyali verdi! Eller tetikte, ilk hedef...

Terör örgütü DEAŞ’a karşı Fırat Kalkanı Harekatı’nın birinci yıldönümü yaklaşırken, Türkiye Suriye’de bu kez terör örgütü PKK/PYD’ye karşı operasyona hazırlanıyor. Türkiye, 24 Ağustos 2016’da terör örgütü DEAŞ’a karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nda 2 bin 15 kilometrekarelik alanı güvenli hale getirirken, Suriyeliler topraklarına döndü ve güvenli bir yaşama başladı. Halen TSK destekli ÖSO güçleri bölgede alt yapı çalışmalarına destek veriyor ve bölgenin güvenliğini sağlıyor. Ancak Azez-Cerablus hattında inşa edilen güvenli bölgenin çevresindeki terörist PKK/PYD unsurlarından güvenli bölgeye yönelik tahrik ve tacizler bir süredir artarak devam ediyor.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Bölgede terörist tacizler devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu konudaki rahatsızlığını, “Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye’deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak” sözleriyle ifade etti. Türkiye, meşru müdafaa kapsamında PKK/PYD terör örgütüne karşı her an harekete geçebileceğini her platformda vurguladı. Edinilen bilgiye göre, bu doğrultuda bıçak kemiğe dayanmış durumda.

OPERASYON İÇİN AFRİN İLK SIRADA

Güvenlik kaynakları, PKK/PYD terör örgütü unsurlarına karşı operasyon zamanlaması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha önce bir açıklamasında ifade ettiği gibi “bir gece ansızın” diyorlar. DEAŞ terör örgütüne karşı Fırat Kalkanı Harekatı’nı geçen yıl 24 Ağustos’ta başlatan Türkiye’nin Suriye sınır ötesindeki yeni hedefi olarak, “Fırat Kalkanı Harekatıyla oluşturulan güvenli bölgeyi taciz eden tüm terörist unsurlar” gösteriliyor. Afrin’deki teröristler bir süredir Mare’de bulunan Suriyeli sivillere taciz ateşinde bulunuyor. Güvenlik birimleri özellikle Azez-Tel Rifat-İdlib hattının temizlenmesi gerektiğine dikkati çekiyor. Fırat’ın doğusundan Cerablus’u taciz eden teröristler de hedefler arasında. Operasyon alanı geniş bir alanı kapsayacak.

Astana inisiyatifi Tahran’da toplanıyor

Öte yandan Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri üzerindeki çalışmalarını sürdüren Astana inisiyatifi bugün Tahran’da buluşuyor. İki gün sürecek ve ağırlıklı olarak İdlib’deki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çatışmasızlık bölgelerinin pekiştirilmesinin görüşüleceğini söyledi. Uzman düzeyinde gerçekleştirilecek olan toplantıya Türkiye, Dışişleri Daire Başkanı düzeyinde katılacak. Tahran toplantısı, ay sonunda Astana’da müsteşar yardımcılarının katılımıyla yapılması planlanan toplantının bir ön çalışması niteliği taşıyor. Uzmanlar düzeyindeki bu toplantılarda çatışmasızlık bölgelerine ilişkin detaylar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Özellikle İdlib’deki gelişmeler ve bu bölgenin çatışmasızlık bölgesi olarak tesisi için yapılması gerekenler, Tahran toplantısının öncelikli gündemini oluşturacak. Daha önce uzman düzeyindeki ön çalışma toplantıları Ankara ve Moskova’da da gerçekleştirilmişti.

Kiymet Sezer-Yeni Şafak