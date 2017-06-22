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Erdoğan: Sıkıysa buraya gel!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramankazan'da çiftçilerle bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.

22 Haziran 2017 Perşembe 22:00
Erdoğan: Sıkıysa buraya gel!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum.

- Kahramankazan bu ismi yüreğinin hakkıyla haketmiştir. Sizler gibi istikbali uğruna canlarını verenlerden Allah razı olsun.

- Allah'ın izniyle bu milleti kimse diz çöktüremez. Bu devleti kimse çökertemez. Birileri anlamaz ama bizim Rabiamız var. Tek vatan, tek millet,  tek bayrağımız var. 

- Ezanlarını, bayraklarını korumak için ölümün üzerine yürüyen tüm Kazanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Şu güzel topluluğun içinde şehit yakınları ve gazilerimiz var.

FETÖ ELEBAŞINA TEPKİ

- Sıkıysa Pensilvanya'da durma, buraya gel!

- Son yıllarda yaşadığımız gelişmeler askerlik ve tarımın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Askeri alanda çağ atladık. Uçağımızdan gemimize tüfeğimizden tankımıza hepsini kendimiz yapmadan bize uyku yok. Aynı şey tarım alanında da geçerli.

- Endüstriytel tarımı başarmamız lazım bunun için 123 milyar lira yarım ve hayvancılık desteği verdik.

- Parsel parsel tarım yapmak uygun değil. Bunları tapulaştırmak biraraya getirmek gerekiyor. Bölük pörçük yapmayalım tadı tuzu olsun.

- Bazı gafiller ülkemiz üzerindeki oyunlardan haberdar değil bazıları da bilerek destek veriyor ama milletimiz her şeyi görüyor.

CHP'NİN YÜRÜYÜŞÜ

- İstanbul'a kadar yrüyeceklermiş. 15 Temmuz gecesi neredeydin?

"ÖRTÜLÜ DARBE"

- Örtülü darbe diyor. Kimin lafı bu? Pensilvanya'daki örgüt başının lafı. 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 22:00
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