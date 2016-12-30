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Erdoğan sevgilerini halıya işlediler

Adıyaman'da kursiyerler tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi, üç boyutlu görünüme sahip yün halıya dokundu.

Erdoğan sevgilerini halıya işlediler
Eklenme: 30 Aralık 2016, 15:46
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Adıyaman'da Halk Eğitim Merkezine bağlı kursiyerler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini 3 boyutlu görünüme sahip yün halıya dokudu.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, kurstaki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kursiyerlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini, merkezleri tarafından açılan yöresel kilim ve halı dokuma atölyesinde dokudukları halıya işlediklerini söyledi.

Kursiyerlerin anlamlı bir çalışmaya imza attığını dile getiren Özbilgiç, "Gurur verici bir çalışma. Halımızın güzel özellikleri var. İlk kez dokuma halısı olarak bu halıyı atölyemizde dokuduk. Şimdiye kadar makine yardımıyla halı dokundu ama bu bizim yapmış olduğumuz çalışma el dokuması olarak alanında bir ilk. Resim dikkat ettiyseniz sizi takip ediyor. Resim ve arkadaki fon birbirinden ayrılabiliyor. Üç boyutlu bir çalışma." diye konuştu.

Eğitmenleri ve kursiyerleri tebrik eden Özbilgiç, "Bu halıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edeceğiz. Buradan kursiyerlerimizle birlikte Ankara'ya gidip Erdoğan'ın makamında halıyı taktim edeceğiz." dedi.

Kursiyerlerinden Saadet Arslan da "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı çok seviyoruz ve destekliyoruz. Halıyı ilmek ilmek işledik. Allah, Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Allah, ondan razı olsun. Biz bu halıyı yaklaşık 3,5 ayda tamamladık. 80 santimetre eninde 110 santimetre boyundaki halıda toplam düğüm sayısı ise 8 bin 85. Bu halıyı iki kişi işledik." ifadelerini kullandı.

Eğitmen Münevver Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmini halıya severek dokuduklarını belirterek, "Halı yünden oluşuyor. Üç boyutludur. Allah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Bu halıyı Erdoğan liderimiz olduğu için severek yaptık." dedi.

 
EtiketlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan3 boyutluErdoğan sevgilerini halıya işlediler
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