Erdoğan sert konuştu: Racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İstanbul'da teklersek Türkiye'de tökezleriz İstanbul'da metal yorgunluğu olursa Türkiye paslanırız. İstabul'da kıpırdanırsak Türkiye'de şahlanırız. İstanbul'u sağlam tutarsak, Türkiye'de de, dünyada da bizi yıkacak bir güç tanımıyorum.

İstanbul'un büyüklüğünü anlamayan, sevmeyen AK Parti'ye veya İstanbul'a hizmet edemez.

BİR YER DE YANLIŞIMIZ EKSİĞİMİZ VAR DEMEK Kİ

Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde İstanbul'da, küsuratları konuşmayacağım, yüzde 48'le büyükşehir belediye başkanlığı seçimini aldık. Ardından halk oylamasında malum İstanbul yüzde 48,65 oyla neticeyi verdi. Tabii biz İstanbul'u böyle görmek istemiyoruz. İstanbul, Türkiye ortalamasının altına düştüğü an, buna yanarız, buna üzülürüz. İstanbul, Türkiye ortalamasının altına düşmemeli, onun üstüne olmalı. Üstünde olduğu anda birçok şey değişir. Öyleyse bir yerde yanlışımız bir yerde eksiğimiz var. Bu bir davadır alışılmış bir parti değildir.

BİZE NE OLUYOR Kİ AFRA TAFRA YAPIYORUZ?

Kardeşim bize kibir gurur yakışır mı? Soruyorum Allah aşkına. Gurur Allah'a yakışır bize değil o onundur. Bize ne oluyor ki afra tafra yapıyoruz bize ne oluyor ki koltuklardan güç alma gayreti içerisine giriyoruz. Kibir bize yakışmaz. İdeal siyasetçi oturduğu koltuktan güç alan değil o koltuğa güç katandır. İstanbul'daki oy oranımızın Türkiye ortalamasının üzerine çıkması şart.

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ DEĞİŞİM ASLA TASFİYE DEĞİLDİR

Hareketleniyoruz hareketleneceğiz. Gidilmedik il bırakmayacağız. İstanbul'da da çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bölgesel ve küresel güç olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Bunu gerçekleştirecek olan bizleriz. Kongre sürecimizde gerçekleştireceğimiz değişim asla tasfiye değil. Bizim siyasi anlayışımızda vefa çok önemlidir. Kongre sürecimizde gerçekleştireceğimiz değişim, kendimizi tazelemenin yanında bu vasfımızı da güçlendirmemize vesile olacak.

RACON KESİLECEKSE BİZZAT KENDİM KESERİM

Partimiz içinde kesinlikle arzu ve tasvip etmediğim tartışmalara şahit oluyorum. Kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda kimilerinin şahsım adına adeta racon kestiği anlaşılıyor. Benim milletimle, partimle paylaşacağım düşüncem, teklifim varsa bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim, bu da böyle biline.

MESELE BÖLGENİN YENİDEN DİZAYNI

DEAŞ'ın saldırılarına uğrarken maalesef bu ülkelerin kılı kımıldamadı. Tek başımıza bunlarla mücadele etmez zorunda kaldık. İstihbarat paylaşımını bile tam olarak bizimle zamanında yapmadılar. Meselenin DEAŞ değil bölgenin yeniden dizaynı olduğunu açıkca söyleyemedikleri için yanlarına başka terör örgütlerini alarak bunu sürdürüyorlar. Bize dost görünenler PKK, PYD, YPG'nin aynı olduğunu bildiği halde gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar.

Bekamız söz konusu olduğunda kimse kusura bakmasın gözümüz kimseyi görmez görmeyecektir. İstikbalimizin tehdit altında olduğu yerde her şey işlevini yitirir.