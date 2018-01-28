Erdoğan sert çıktı: O şahsa haddini bildirin

BİZ AFRİN'DE TOPRAK MERAKLISI DEĞİLİZ

Bunlara işgalci kimdir, konuksever kimdir, onu biz öğreteceğiz. Afrin'e niye giriyoruz? Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz. Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. ama 2.5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz.Azez, Cerablus, El Rai, buraları aldık değil mi? 2 bin kilometre kare bu araziye şu anda 130 bin, bizdeki mülteci geri döndü. Şimdi onlar evlerine gittiler. Onların orada her türlü imkanlarını hazırlıyoruz, öyle gönderiyoruz.Adalet devletin esasıdır, malın, paranın, pulun değil. Biz bununla da kalmadık. Şimdi, ÖSO ile Mehmetdim beraber. Beraber yürüyorlar. Fakat, bunu hazmedemeyenler de var.



O ŞAHSA HADDİNİ BİLDİRİN

Geçen sınıra gittim, dedim 'Ne durumdayız, yeter mi?' Komutan, 'Şu an sıkıntı yok' dedi. En ufak sıkıntı olduğunda önce ben ondan sonra siz yürüyeceksiniz. 15 Temmuz gecesi bu kardeşiniz 'Yürüyün meydanlara' dedi. Birisi de geldi, tankların arasından hemen Bakırköy'e sıvıştı. O kişinin kim olduğunuz biliyorsunuz ama ona da siz Amasya'da haddini bildirmeniz lazım.