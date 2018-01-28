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Erdoğan sert çıktı: O şahsa haddini bildirin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya il kongresi öncesi halka hitap etti

28 Ocak 2018 Pazar 16:05
Erdoğan sert çıktı: O şahsa haddini bildirin

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Mehmedimiz Afrin'e doğru yürüyor. Burseya Dağı'nı da düşürdüler. Bazı kendini bilmezler, sözde etiketi olanlar vs., onlara rağmen bitirdiler. Avrupa Parlamentosu'na rağmen bitirdiler. AP'de bazı kendini bilmezler benim askerime işgal kuvveti diyor. Siz ceddine bir bakın. Afrika'da neler yaptınız, neler yediniz bir bakın. Sizin tarihiniz işgallerle dolu, sömürgelerle dolu. Şu anda bunlar, bu ahlaksızlar, buyurun, Almanya'da terör örgütlerine, camilerimizi saldırtarak , cam çerçeve indirerek bunları polisleri ile beraber seyrediyorlar. Vatandaşlarım havalimanında, polislerin gözleri önünde, oradaki vatandaşlarımıza bu PKK'lılar, teröristler saldırırken sessiz duruyorlar. 

BİZ AFRİN'DE TOPRAK MERAKLISI DEĞİLİZ

Bunlara işgalci kimdir, konuksever kimdir, onu biz öğreteceğiz. Afrin'e niye giriyoruz? Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz. Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. ama 2.5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz.Azez, Cerablus, El Rai, buraları aldık değil mi? 2 bin kilometre kare bu araziye şu anda 130 bin, bizdeki mülteci geri döndü. Şimdi onlar evlerine gittiler. Onların orada her türlü imkanlarını hazırlıyoruz, öyle gönderiyoruz.Adalet devletin esasıdır, malın, paranın, pulun değil. Biz bununla da kalmadık. Şimdi, ÖSO ile Mehmetdim beraber. Beraber yürüyorlar. Fakat, bunu hazmedemeyenler de var.

O ŞAHSA HADDİNİ BİLDİRİN

Geçen sınıra gittim, dedim 'Ne durumdayız, yeter mi?' Komutan, 'Şu an sıkıntı yok' dedi. En ufak sıkıntı olduğunda önce ben ondan sonra siz yürüyeceksiniz. 15 Temmuz gecesi bu kardeşiniz 'Yürüyün meydanlara' dedi. Birisi de geldi, tankların arasından hemen Bakırköy'e sıvıştı. O kişinin kim olduğunuz biliyorsunuz ama ona da siz Amasya'da haddini bildirmeniz lazım.

 

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 16:05
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  3. cumhurbaşkanı
  • Güney DoğuluGüney Doğulu46 dk önce
    Reis i Cumhurumuz canımız, gözümüzün feri, herşeyimiz, Allah c.c. sana iman içinde uzun sağlıklı ömür versin, yalnız Ümmetin Umudu değil lideri yapsın inşaAllah en kısa anda. Emrindeyiz Gazi Başkomutanımız.
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