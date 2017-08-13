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Erdoğan: Sen ne güzel bir annesin ki...

Antalya'da konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eren Bülbül'ün annesiyle görüştüğünü söyledi.

13 Ağustos 2017 Pazar 18:06
Erdoğan: Sen ne güzel bir annesin ki...

Erdoğan Antalya'da AK Parti İl Danışmanı Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.

"EREN'İN 13 KARDEŞTEN BİRİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Az önce Eren'in annesiyle görüştüm. Rabbim rahmet etsin. Eren'in kaç kardeş olduğunu biliyor musunuz? 13 kardeşler ve bir tanesi Eren. Annesiyle görüştüğümde bana "En az 3 dediğinizde yanlış mı yaptım diye düşündüm" dedi. Ben de ona "Olur mu? Sen Allah'ın ve resulünün emrini yerine getirdin. Anneye bak anneye. Görüyor musunuz? Sen ne güzel bir annesin ki cenneti 13 evladınla teminat altına aldın.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 18:06
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