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Erdoğan Şanlıurfa'dan çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da halka hitap etti.

23 Haziran 2017 Cuma 17:29
Erdoğan Şanlıurfa'dan çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan referandumun en çok EVET oyunun çıktığı illerden biri olan Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Ceylanpınar'da kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı" Benim sizden burada iki ricam var. Hanımlar kapı kapı gezip gönülleri kazanacağız. Gençler sizler de kapı kapı dolaşıp genç gönülleri bu çatının altına davet edeceksiniz. Ana kademeye sesleniyorum, durmayacağız, çalışacağız. Şimdi hedef Mart 2019, hedef Kasım 2019... İki önemli seçim var. Buna şimdiden hazırlanacağız. " ifadelerini kullandı.

İşte o konuşmadan satır başları

"Geçmişteki zihniyet benim vatandaşlarımı hendeklere, çukurlara mahkum etti. Çünkü insan muamelesi yapmadılar. Şimdi devran değişti, artık her gün güzel olacak. Şunu iyi biliniz, biz her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz.

ALDIKLARI PARALARI DAĞA GÖNDERDİLER

Şanlıurfa'ya son 15 yılda 35 katrilyon yatırım yaptık. Öncekiler ne yapıyordu?Onlar aldıkları paraları dağa gönderdiler, fakat biz bu millete sevdalıyız. 

SİZLERDEN BİR RİCAM VAR...

Benim sizden burada iki ricam var. Hanımlar kapı kapı gezip gönülleri kazanacağız. Gençler sizler de kapı kapı dolaşıp genç gönülleri bu çatının altına davet edeceksiniz. Ana kademeye sesleniyorum, durmayacağız, çalışacağız. Şimdi hedef Mart 2019, hedef Kasım 2019... İki önemli seçim var. Buna şimdiden hazırlanacağız. Ama benim size ayrı bir teşekkürüm var. Siz Suriye'den gelen kardeşlerinize Ensar oldunuz. Oralardan kovulanlara, topraklarını terk edenlere siz Mekke Medine arasındakiler gibi Ensar oldunuz. Sizler inşallah bundan sonra da Ensar olma görevini biz Müslümanlara yakışır şekilde yapacaksınız

CUDİYSE CUDİ, GABARSA GABAR!

Biz tek milletiz, Türk, Kürt, Laz, Boşnak, Arabıyla 80 milyon tek milletiz. Hilal bağımsızlığmızın ifadesidir, bunun dışında bayrak tanımayız. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 790 bin kilometrekareyle bu topraklar bizim vatanımızdır. Burayı kimseye böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. Gabarsa, Gabar, Cudiyse Cudi, Tendürekse Tendürek her yerde olacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin garantisi altında bu hizmetleri sürdüreceğiz. Bayram birliktir, beraberliktir. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Mubarek Ramazan Bayramızını tebrik ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla.."

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 17:29
  1. Erdoğan
  2. Şanlıurfa
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