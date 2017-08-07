Erdoğan: Şanına yakışır hale getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hemşehrilerimiz bizi her zamanki coşkuyla Trabzon'da karşıladılar. Daha sonra hemşehrilerimiz Güneysu'daki hemşehrilerimiz bizi bekliyordu. Onlarla ayaküstü kısa bir sohbet imkanımız oldu. Güneysu'daki özellikle akademisyenlerimizin kalacakları lojmanların ne durumda olduğunu yerini görelim istedim. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne akademisyenlerin gelmeyişi, "Acaba nerede kalacağım, çocuklarım nerede okuyacak, Anadolu lisesi var mı vs. Bütün akademisyenlerin derdi bu". Biz bunları da düşünmek zorundaydık. Yaklaşık 160 daireli orada yerel mimariyle orada bu konutlar hamdolsun yapılıyor. Bu konutların yapımıyla birlikte de sorunu büyük ölçüde çözmüş olacağız. Ardından Rize-Artvin Havalimanı inşaatını yerinde inceleyelim istedik. Çalışmaların hızla özellikle taşocağından taşların getirilmesi, bu havalimanının farklı bir özelliği olacak. Ülkemizin Ordu-Giresun'dan sonra deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olacak.

OVİT TÜNELİ'Nİ ÇOK KISA SÜREDE HİZMETE AÇACAĞIZ

Havaalanımız inşaat tekniği açısından dünyanın bir numarası olacak. Oradan Ovit Tüneli'ne geçtik. Baktık ki çok fazla bir şey inşallah kalmadı. Kısa bir zaman sonra Ovit Tüneli'nin açılışını hep birlikte yaşayacağız. Ülkemizin her meselesinde olduğu gibi Rizemize yapılan yatırımları çok yakından takip ediyoruz. Takip etmezseniz, temeller atılıp öylece kalır. Yıllarca öyle olmadı mı? Ama biz 15 sene önce geldiğimizde ne dedik, "Bizim attığımız temeller yerinde kalmayacak, yükselecek ve ben temel atmaya değil açılışlara geleceğim" dedim. Karadeniz'in eğitim, sağlık, ulaşım, enerjiye kadar her alandaki yatırımlarımızda adeta tüm dünyada yeniden keşfedilen bir yer haline geldiğini görüyoruz. Bunlar yeterli değil; çünkü Karadeniz'i çok daha farklı kılacağız. Şu anda onun da gayreti içeresindeyiz. Meyveler yavaş yavaş toplanmaya başladı.

İNŞALLAH 2 MİLYON YOLCU KAPASİTESİYLE BİTİRECEĞİZ

Üniversitemiz dünya markası haline dönüşme yolunda ilerliyor. Eğitimde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Sağlıkta hamdolsun il merkezleri ve ilçelerimizde her türlü altyapı büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Karayolu yatırımlarında ciddi mesafe alındı. Bölünmüş yollar ve tüneller sayesinde konforlu ve kesintisiz bir yolculuk artık mümkün hale geliyor. Havayolu ulaşımı sorununu da inşallah fazla değil 2 milyon yolcu kapasitesiyle kısa zamanda bitireceğiz. Karadenizimizin yaylaları, köyleri, kıyıları Arap kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçilerle adeta dolup taşıyor. İnşaat sektörü de pekçok sektörün sürükleyicisi ve lokomotivi durumunda. Yeşili mutlaka korumalıyız.

ÖYLE 4 TANE KAZIK ÜSTÜNE DİK BİNAYI SEL ALSIN GÖTÜRSÜN

Şu yapılaşmayı yaparken, ana baba ocağımızı yaparken dedik ki, yerel mimariyle yapalım. Bununla kalmadık, devlete ait yaptığımız inşaatları, okulları vs. onları da yerel mimariyle yapalım dedik. Benim vatandaşım da yerel mimariyle yapsın istedik. Şimdi 480 lojmanı yerel mimariyle yapıyoruz ki, oraya gelenler diyecekler ki, "Hakikaten Rize'nin mimarisi bambaşkaymış" Bu lafla olmaz. Eseri göstereceksiniz. Şimdi biz bunu gösteriyoruz. İnanıyorum ki, bunlar görüldükçe benim vatandaşım da "Benim de niye böyle bir evim olmasın" diyecek ve buna göre yapacak. Öyle 4 tane kazık üstüne dik binayı, ondan sonra sel alsın getirsin! Olmaz! Ondan sonra devlet suçlu! Devlet niye suçlu olsun, suçlu sensun!

AYDER'İ İNŞALLAH ŞANINA YAKIŞIR BİR HALE GETİRECEĞİZ

Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka! Yahu biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Başkan öyle değil mi? Burayı inşallah, buralar üzerinde devlet olarak da özellikle duracağız ve Ayder'i bu yapılanmayla değil; kentsel dönüşüm, değişimle inşallah, hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim, dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım. Bunlar çekim alanı. Bunu yaptığımızda buraya gelip gidenlerin sayısı çok ama çok fazla olur. Fakat henüz Rize'de bizim doğru dürüst otelimiz yok. Buralara gelenler nasıl kaçacağım diye düşünüyor. Bazı arkadaşlarımızı teşvik ediyoruz. Bunlar otel olayına girmeleri halinde Rize biraz rahatlayacak. Bunu bir an önce yapmamız lazım. Bir taraftan milletvekillerimiz bir taraftan biz sıkıştıracağız. Rize inşallah turist çekecek.