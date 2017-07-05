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Erdoğan: Sadece Katar isterse kapatabiliriz

France 24 kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:27
Erdoğan: Sadece Katar isterse kapatabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan France 24 kanalına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları:

Körfez ülkelerinin Katar'a dayatmaya çalıştığı taleplerin kabul edilebilir bir tarafı yok.

Sadece Katar isterse Türk Üssü'nü kapatabiliriz.

(ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği silahlar) Bunların geri toplanacağına inanmak imkansız.

Putin ile G-20'de çatışmasızlık bölgelerini konuşacağız.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:27
  1. erdoğan katar
  2. katar türk üssü
  • vatansevervatansever13 dk önce
    Bilmem anlatabildik mi??firildak korfez ulkeleri duyabildiniz mi?veya arkasindaki abd,siyonistler.. O dagittiklari silahlarin namlulari birgun kendilerine donecek,onlari katledecek insaallah..
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