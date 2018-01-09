Cumhurbaşkanı Erdoğan: THY rüştünü ispat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''12 milyar dolar değerindeki uçakları bünyesine katan şirketimizin önümüzdeki yıl hedefi de büyük. Aralık THY tarihinde bir rekordur. İnşallah önümüzdeki aylar bunun çok daha farklı olacak." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Türk Hava Yolları en büyük atılımını geçtiğimiz 15 yılda yaptı. 331 uçakla dünyanın en çok noktasına sefer düzenleyen Havayolu unvanına sahip. 3. havalimanının açılmasıyla THY'nin önündeki yeni fırsat kapıları olacak.

Eskiden kamyonların arkasında ne yazardı? Rakibim Türk Hava Yolları. Çocukluğumu hatırlıyorum eskiden mahalleden bir uçak geçerken sırt üstü yatar uçağın geçişini izlerdik. Türk Hava Yollarının amblemi turnayı temsil eder. Türk Hava Yolları sayesinde kimsenin boynu bükük kalmıyor. Çünkü herkes sevdiğine kolayca ulaşıyor.

THY'nin 2023 hedeflerine ulaşacağına eminim. Şirket yöneticilerine 2053 hedefleri için kolları sıvamalarını tavsiye ediyorum. Bugünden harekete geçmezsek 2053'ü hakkıyla değerlendiremeyiz. Yeni havalimanıyla, THY'yi dünyanın en geniş uçak filosuna sahip şirketi haline getirmek hedefimiz olmalı.

Dünyanın neresine gidersek gidelim Türk Hava Yollarımızdan övgüyle bahsediliyor. Bu da bizi gururlandırıyor. THY, havacılık ve savunma sanayi için adeta bir okul vazifesi görmektedir.

Bugün dünyanın 120 farklı ülkesindeki, 300 havalimanına sefer düzenleyen THY dünyanın en çok noktaya uçan şirketi unvanına sahip. 12 milyar dolar değerindeki uçakları bünyesine katan şirketimizin önümüzdeki yıl hedefi de büyük. Aralık THY tarihinde bir rekordur. İnşallah önümüzdeki aylar bunun çok daha farklı olacak.

Sizler rüştünüzü ispat ettiniz. Türk Hava Yollarını gençlere emanet etmekten hiç bir zaman endişe etmedik.