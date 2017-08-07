Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde Vali Erdoğan Bektaş tarafından karşılanan Erdoğan, girişte polis tören mangasını selamladı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren ziyarette Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da hazır bulundu.

Erdoğan, valilikten ayrılışında, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA