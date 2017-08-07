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Erdoğan Rize Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:21
Erdoğan Rize Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde Vali Erdoğan Bektaş tarafından karşılanan Erdoğan, girişte polis tören mangasını selamladı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren ziyarette Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da hazır bulundu.

Erdoğan, valilikten ayrılışında, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:21
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Rize Valiliğini ziyaret
  3. Anadolu Ajansı
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