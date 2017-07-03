Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'

İşte o konuşmadan satır başları



"Denizlerdeki gücümüz daha da artacak.Bir hususu özellikle belirtmek istiyorum; herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı, kendi milli kuruluşlarımızı tercih etmek durumundayız. Acil ihtiyaçları karşılayacak kadarını dışarıdan temin yoluna gitsek bile planlarımızın omurgası mutlaka milli imkanlara dayanmalıdır. Gerekirse zaman ve maliyet konusunda dahi fedakarlık yaparak bu yolu izlemek mecburiyetindeyiz. Açık konuşuyorum; şayet 15 yıldır bu yöntemi takip etmiyor olsaydık, bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de sınır dışındaki operasyonlarımızı da yürütemez hale gelmiştik. Bunun için savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmalarımızın desteklenmesine yönelik çalışmaların stratejisini gözden geçirmek durumundayız.



KARŞILARINDA BİZİ BULURLAR



Sebebi ne olursa olsun, Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımları engellemeye yönelik tutumlara müsamaha göstermemiz kesinlikle söz konusu olamaz. Böyle bir tavır içine girenler, karşılarında bizzat bizi bulurlar. Ülkemiz ve milletimiz için çalışan, bu arada elbette kendisi de kazanan, gerçekten işinin ehli, gerçekten üretken, gerçekten samimi tüm girişimcilerimiz, tüm firmalarımız yanlarında bizim olduğumuzu bilmelidir.



TÜRKİYE 10 ÜLKE ARASINDA



2023 yılında savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı planlayan bir ülke olarak daha hızlı adım atmamız gerekiyor. Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak inşa eden 10 ülke arasında yer alıyor. Tamamen milli olarak tasarlanmış mil-gem projesinde yüzde 75 oranında yerlilik sağlandı.



UÇAK GEMİMİZİ DE YAPACAĞIZ, KARARLIYIZ



Mil-Gem örnek bir projedir. Ülke güvenliğimiz açısından kritik önemde projelerimiz artacak Savaş gemileri konusunda tamamladığımız 14 adet projemiz bulunuyor. 10 adet projemiz daha var. Tüm bu gelişmeler bölgedeki tehditlere karşı denizcilik alanında verdiğimiz öneme işarettir. İnşallah uçak gemimizi de yapacağız, kararlıyız.Türkiye'nin nereden nereye geldiği bakımında bu projeler çok önemli. Geldiğimiz noktada artık uçak gemisi gibi bu alanın zirvesi olan projeler artık bizim için hayal değildir."