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Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınalıada Korveti Denize İndirme Töreni ve İstanbul Fırkateyni İnşaa Başlangıç Töreni'nde konuştu.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:14

İşte o konuşmadan satır başları

"Denizlerdeki gücümüz daha da artacak.Bir hususu özellikle belirtmek istiyorum; herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı, kendi milli kuruluşlarımızı tercih etmek durumundayız. Acil ihtiyaçları karşılayacak kadarını dışarıdan temin yoluna gitsek bile planlarımızın omurgası mutlaka milli imkanlara dayanmalıdır. Gerekirse zaman ve maliyet konusunda dahi fedakarlık yaparak bu yolu izlemek mecburiyetindeyiz. Açık konuşuyorum; şayet 15 yıldır bu yöntemi takip etmiyor olsaydık, bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de sınır dışındaki operasyonlarımızı da yürütemez hale gelmiştik. Bunun için savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmalarımızın desteklenmesine yönelik çalışmaların stratejisini gözden geçirmek durumundayız.

KARŞILARINDA BİZİ BULURLAR

Sebebi ne olursa olsun, Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımları engellemeye yönelik tutumlara müsamaha göstermemiz kesinlikle söz konusu olamaz. Böyle bir tavır içine girenler, karşılarında bizzat bizi bulurlar. Ülkemiz ve milletimiz için çalışan, bu arada elbette kendisi de kazanan, gerçekten işinin ehli, gerçekten üretken, gerçekten samimi tüm girişimcilerimiz, tüm firmalarımız yanlarında bizim olduğumuzu bilmelidir. 

TÜRKİYE 10 ÜLKE ARASINDA

2023 yılında savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı planlayan bir ülke olarak daha hızlı adım atmamız gerekiyor. Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak inşa eden 10 ülke arasında yer alıyor. Tamamen milli olarak tasarlanmış mil-gem projesinde yüzde 75 oranında yerlilik sağlandı.

UÇAK GEMİMİZİ DE YAPACAĞIZ, KARARLIYIZ

Mil-Gem örnek bir projedir. Ülke güvenliğimiz açısından kritik önemde projelerimiz artacak Savaş gemileri konusunda tamamladığımız 14 adet projemiz bulunuyor. 10 adet projemiz daha var. Tüm bu gelişmeler bölgedeki tehditlere karşı denizcilik alanında verdiğimiz öneme işarettir. İnşallah uçak gemimizi de yapacağız, kararlıyız.Türkiye'nin nereden nereye geldiği bakımında bu projeler çok önemli. Geldiğimiz noktada artık uçak gemisi gibi bu alanın zirvesi olan projeler artık bizim için hayal değildir."

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:14
  1. tuzla
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kınalıada Korveti
  • mfgmfg12 dk önce
    Bize bir haber gibi geliyor ama Türkiyenin bir 20sene öncesine bakarsanız bu bile hayal.Artık savaş sınıra geldi her türlü milli ve yerli kalkınmayı sağlamalıyız.Yeni vergilendirme, ötvde artış ya da otobanlardaki hız sınır sistemleri yerine üretim politikası geliştirilmeli.Buğday ithal ediyoruz ve çiftçi buğday ekse kar edemiyor.Adam danacılık yapıcak yaptığı sadece yemlerine denk geliyor.Bunlara bir düzenleme istiyoruz.Teşviki hep milyarlık adamlar alıyor.Alt sınıfa teşvik istiyoruz
  • Murat Murat 24 dk önce
    Tanka motor buldukmu. Altay ne oldu.
  • Ruhi Ruhi 27 dk önce
    yap Reis yap namkörler iyice bakin
  • AbdülazizAbdülaziz29 dk önce
    Ver mehteri.:))
  • Hkn...Hkn...50 dk önce
    İngiltere ve abd'nin yakın bir zaman önce denize indirdiği yeni uçak gemilerinin bir benzeri yapılsa çok iyi olur...
  • fahrifahri55 dk önce
    kızdığım çok yönün var ama ALLAH cc seni başımızdan eksik etmesin...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    En Az Üç Uçak Gemimiz, Olsun.
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