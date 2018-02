Erdoğan resmen açıkladı: Ya Türkiye, ya İran ya da Rusya...

AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı vardı.

Konuşmasında Münbiç'i terk etmeyeceğini açıklayan ABD'ye de cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecek. İdlib'le devam edecek. 'Ne zaman bitireceksiniz?' sorusunu soranlara ben diyorum ki, siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu Hala oradasınız. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Bugüne kadar 700'ü aşkın, terör örgütlerinin taciz atışları ile karşı karşıya, 100'ü aşkın bizim şehidimiz var. Bunu duyuyor mu Amerika? 'Münbiç'ten çıkacağız' dediler. Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, ,YPG'yi, PKK'yı. Kuzey Suriye’de bunların ne işi var? Bu sorunun cevabını da lütfen bize verin. DEAŞ ile mücadele için gönderiyorum diyorsan bizim buna inanmamız mümkün değil, buna da karnımız tok. Kendilerine söylediğim için rahatım, çok açık net bir şey var. O zaman sizin Türkiye’ye yönelik hesabınız var, İran’a yönelik hesabınız var veya olmaz ya Rusya’ya yönelik hesabınız var." İfadelerini kullandı.

SONUNDA UYUYAN DEVİ UYANDIRDILAR

"Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" dedik. Kim bunlara yan bakarsa icap ederse 80 milyon tek vücut olarak bunların tepesine binmek bizim boynumuzun borcudur. Türkiye'yi güya DEAŞ'la mücadele için diyerek topaldıkları çapulcularla aynı kefeye koyanlar, kimin eşkiya sürüsü olduğunu yavaş yavaş görmeye başladılar. Biz sabırlı bir devlet, sabırlı bir milletiz. Elimizden geleni yapmaktan çekinmeyiz. Son 2 asrı hep fedakarlıkla geçirdik. Yalanla, dalavere ile ayak oyunları ile, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon metrekarelik vatanımız talan edildi. Birileri bunu da bize çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar. Bunu böyle bilsinler. Türk milleti yepyeni bir döneme ilerliyor. Türkiye'nin her başarısı milyonlarca yürekte dalga dalga büyüyor.

KARİKATÜR DEVLETLERDEN BİRİ DURUMUNA DÜŞERİZ

Bugün askerlerimiz kahramanca bir mücadele veriyorlarsa bunun gerisinde Türkiye'nin hedeflerine ulaşacaklarına olan inançları yatıyor. Bize bir mesaj veriyorlar. Bu mesaj tüm milletimiz için daha büyük bir Türkiye'yi inşa etmekle sorumlu olduğumuzdur. Yapacak çok işimiz, gerçekleştirecek çok projemiz vardır. Karikatörü devletlerden biri durumuna düşeriz öyle olmazsa. Ekonomide, diplomaside, terörle mücadelede, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında bunu ispat ettik. Artık hiçbir ülke ve hiçbir kurum Türkiye'nin gücünü sorgulayamayacak hale gelmiştir. Hatırlayın, geçmişteki koalisyon hükümetleri dönemini hatırlayın. Bir tank harekete geçemezdi. Bir top harekete geçemezdi. Kim sana SİHA, İHA verirdi ya? Verdiler de yürüdü mü? Yürümedi. Bu devir geride kaldı.

ABD'Yİ ÇILDIRTACAK SÖZLER: TÜRKİYE-İRAN, RUSYA...

Biz Amerika’ya şunu da söyledik. Terör örgütleriyle iş başı yapmayın, beraber hareket etmeyin. Bu bölgede bir şey yapılacaksa gelin NATO’da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber bunu yapın. Tabi ülkemde birçok bu noktadaki yaklaşımlar farklı olabilir. Kusura bakmayın eğer biz büyük devlet olmaya ve eğer biz bu ülkede birilerinin bizim canımızı acıtmasına müsaade etmek istemiyorsak bu topraklarda belirleyici olacağız. Şunu tekrar açıklıyorum. Güneyimizdeki bir kısım Kürtlerle değildir, bizim sorunumuz tamamıyla terör örgütleriyledir. Bu terör örgütleri de bellidir. Bu PYD’dir, YPG’dir, PKK’dır, DEAŞ’tır. Amerika diyor ki “DEAŞ’ı temizledik” E temizlediysen niye hala buradasın? 5 bin TIR silah gönderiyorsun, 2 bin uçakla mühimmat gönderiyorsun. Kuzey Suriye’de bunların ne işi var? Bu sorunun cevabını da lütfen bize verin. DEAŞ ile mücadele için gönderiyorum diyorsan bizim buna inanmamız mümkün değil, buna da karnımız tok. Kendilerine söylediğim için rahatım, çok açık net bir şey var. O zaman sizin Türkiye’ye yönelik hesabınız var, İran’a yönelik hesabınız var veya olmaz ya Rusya’ya yönelik hesabınız var. Ama biz yerimizde dimdik duracağız.



HER NE KADAR BAY KEMAL ANLAMASA DA...



Şu an itibariyle Afrin’de askerimizin büyük bir başarısı var. Aynı şekilde biz Cerablus’ta attığımız adımla 135 kilometre karelik alanı şu anda, 2 milyon kilometrelik alan içerisinde 135 bin kişiye tekrar topraklarına döndürdük. Şimdi hedefimiz Afrinlileri de Afrin’e döndürüp orada yaşam koşullarını hazırlamak. Görüştüğüm liderlere söylüyorum. “Sizler ne destek vereceksiniz söyleyin” Sayın Trump’a, Putin’e de söyledim. Suudi Arabistan’a da söyledim. Biz inşaatları yapalım, siz destek verin dedim. Hangisinin insani yardım olarak ne yapacağını görelim. Biz şu an 30 milyar dolarlık yatırım yaptık her ne kadar Bay Kemal anlamasa da. Bak görüyorsunuz neler oluyor neler. Ama biz dik duracağız."