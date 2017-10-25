Erdoğan: Referanduma karşı tavrımız değişmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'yle Beştepe'de görüştü. Görüşme sonrası iki lider açıklama yaptı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında son gelişmeleri ele aldıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Irak'taki tartışmalı referanduma ilişkin Türkiye'nin tavrının değişmediğini aktardı. Erdoğan, "Başından itibaren biz Irak'ta toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu hep ifade ettik bundan sonra da devam edeceğiz... Uyarılara olumlu yanıt gelmedi, yaptırım kararı aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları; Aynı medeniyet değerlerini taşıyan iki ülkeyiz. Ne yazık ki çok büyük darbeler yedi Irak; özellikle Musul'un geldiği konum ortada. Nerdeyse Bağdat'a kadar DEAŞ denilen terör örgütü tüm buraları yıkarak gitti.

Tabi merkezi yönetim kararlı attığı son adımlarla DEAŞ denilen bu terör örgütünden neredeyse ülkenin bütününü temizlemiş vaziyette. İnanıyorum ki bu kalan DEAŞ terör örgütü de temizlenecektir. Bu durumu fırsat bilen PKK terör örgütünün de Irak'ta aynı şekilde bir yapılanması olduğunu biliyoruz. Kandil gibi Sincar gibi bölgelerde PKK'nın yapılanması olduğunu biliyoruz. Bütün buralarda mücadeleyi ortak bir biçimde sürdürmeye Türkiye olarak varız. İnanıyoruz ki Irak küllerinden doğacaktır. Bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz. Bölgenin barışı ve huzuru için atılması gereken adımları atıcağız. Petrol boru hattının da çalıştırılması konusunda her türlü desteği atacağız. Kara noktasındaki kapılarla ilgili görüşmeler devam ediyor herşey mütabakat içerisinde yürüyecektir. Merkezi yönetim endeksli olarak bu adımlar atılacaktır.

İBADİ: SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜN ZAMANI GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Irak Başbakanı Haydar El-İbadi söz aldı. İbadi, "Bu coğrafyadaki sorunların çözümünün zamanı geldi" dedi. İbadi, "DEAŞ'a karşı zafer kazanmayı başardık. Sınırlarımız içerisinde hiçbir silahlı gruba izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

İbadi, "Iraklı kardeşlerimiz büyük bir cesaretle ve özgüvenle savaştılar. Tabi gençlerimiz içerisinde şu an anayasal düzlemde güvenlik statüsünde savaşan Haşdi Şabi içerisinde de gençlerimiz var. Maalesef diğer bileşenlerinin görüşleri dikkate alınmaksızın bir referandum girişiminde bulunuldu ve buna karşı da mücadelemizi yürüttük. Maalesef bazıları bu referandumda toprağımızı parçalamak ve sınırlarımızı yeniden belirlemek istedi. Bizler ırkı mezhebi dini ne olursa olsun Irak Merkezi Federal Yönetimi olarak tüm vatandaşlarımızı korumakla mükellefiz. Şu anki Irak güvenlik güçleri eskiden Saddam dönemindeki gibi güçlere benzememekte, onlara baskı uygulamamakta, onlara güvenlik tashih etmektedir. Irak ordusunun tek hedefi tüm Irak halkını korumaktır. Irak güçleri bütün Irak toprakları üzerinde yasaları teşmil edecek düzeni sağladılar.

Az önce de konuştuğumuz gibi bir projemiz var. Bu proje bölgede istikrarın sağlanması ve bu adımların atılması. Tabi ortak çıkarlar bağlamında ikili ilişkilerin devam etmesini önemsiyoruz. Hiçbir ülkenin içişlerine de şahsi çıkarlar bağlamında müdahale edilmesini istemiyoruz. Yine bizden umut bekleyen gençlerimize umut kaynağı olmalıyız. Bölgemizde yüzde 60'ını oluşturan bu gençlere iş olanakları sunarak gençlerimizi kazanmalıyız.

Diğer bir husuta artık bu ülkenin yeniden kalkınması ve söz sahibi olabilmesi için zamanın geldiğini düşünüyorum. O teröristler maalesef bizim dinimize İslam'a çok büyük zararlar vermiştir. Biz işbirliğiyle gerekli şeyleri yapacağız" ifadelerini kullandı