Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından Kremlin'den flaş açıklama!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye konusunu ele aldılar.30 Haziran 2017 Cuma 20:49
Kremlin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Temmuz ayının başında Rusya, Türkiye ve İran'ın önderliğinde Astana'da düzenlenen Suriye müzakerelerinin sonuçları dikkate alınarak Suriye krizinin kilit konuları görüşülmeye devam edildi" denildi.
Açıklamada ayrıca, yakın zamanda yeniden temaslarda bulunulması konusunda anlaşıldığı aktarıldı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, iki liderin Suriye konusunu ele aldığı bildirildi.