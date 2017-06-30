Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından Kremlin'den flaş açıklama!

Kremlin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Temmuz ayının başında Rusya, Türkiye ve İran'ın önderliğinde Astana'da düzenlenen Suriye müzakerelerinin sonuçları dikkate alınarak Suriye krizinin kilit konuları görüşülmeye devam edildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, yakın zamanda yeniden temaslarda bulunulması konusunda anlaşıldığı aktarıldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, iki liderin Suriye konusunu ele aldığı bildirildi.