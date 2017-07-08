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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşüyor

G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme başladı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşüyor

Erdoğan ve Putin'in Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde gerçekleşen görüşmesinde, Türk heyetinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:53
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