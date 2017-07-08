Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşüyor

Erdoğan ve Putin'in Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde gerçekleşen görüşmesinde, Türk heyetinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.