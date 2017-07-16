Erdoğan: Piyonları ezmeden vezirlere ulaşamayız! Önce hainlerin kafasını koparacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuştu.

Önemli açıklamalar yapan Erdoğan, ''15 Temmuz ilk değil son saldırı da olmayacaktır. FETÖ'nün PKK'nın DEAŞ'ın arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız'' dedi.

FETÖ'nün sadece FETÖ olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerini piyon olarak kullananların asırlık kuyruk acılarını çok iyi biliyoruz. Piyonları ezip geçmeden veziri alamaz, şahı da mat edemeyiz. Onun için önce bu hainlerin kafasını koparacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Karşımızdaki örgütler gördüğümüz yapılarından ibaret olmayabilir. Ancak şunu da bilsinler; Türkiye de göründüğünden ibaret değildir. Bizim arkamızda da binlerce yıllık devlet geleneğimiz var. Bunu da böyle bilmeleri lazım. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki her bir yıldız, işte bu geleneğin sembolüdür. Bizim arkamızda bin 400 yıllık bir medeniyet birikimi var.