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Erdoğan: Piyonları ezmeden vezirlere ulaşamayız! Önce hainlerin kafasını koparacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''FETÖ'nün PKK'nın DEAŞ'ın arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız'' dedi.

16 Temmuz 2017 Pazar 00:10
Erdoğan: Piyonları ezmeden vezirlere ulaşamayız! Önce hainlerin kafasını koparacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuştu.

Önemli açıklamalar yapan Erdoğan, ''15 Temmuz ilk değil son saldırı da olmayacaktır. FETÖ'nün PKK'nın DEAŞ'ın arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız'' dedi. 

FETÖ'nün sadece FETÖ olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerini piyon olarak kullananların asırlık kuyruk acılarını çok iyi biliyoruz. Piyonları ezip geçmeden veziri alamaz, şahı da mat edemeyiz. Onun için önce bu hainlerin kafasını koparacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Karşımızdaki örgütler gördüğümüz yapılarından ibaret olmayabilir. Ancak şunu da bilsinler; Türkiye de göründüğünden ibaret değildir. Bizim arkamızda da binlerce yıllık devlet geleneğimiz var. Bunu da böyle bilmeleri lazım. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki her bir yıldız, işte bu geleneğin sembolüdür. Bizim arkamızda bin 400 yıllık bir medeniyet birikimi var.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 00:10
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • Mehmet EminMehmet Emin22 dk önce
    Cok Açık Ve Net Söylemiş Reis Yanındayız Sen Merak Etme Her Seyden Once Allah Var Sen Durma Yoluna Devam Et Yuce Allah Ve millet Senin Yoldasin InşaAllah..
  • ArifArif32 dk önce
    Helal olsun reis, bizdeki hainliğin taşeronu olmuş, parti, medya patronları, bilmem ne odaları, iş adamı görünen mason zihniyetli lobiler kim varsa işte, İNŞALLAH hepsi cezasını çeker, aksi takdirde bunlar her fırsat akrepligini yapacaktır.
  • Mehmet mücahitMehmet mücahit32 dk önce
    Allahına kurban olurum senin
  • vatansevervatansever37 dk önce
    Reis daha iceride,kale,fil, ve atlar duruyor..bazilari yikilip ele gecsede,iyi dusunmek lazim,gerci vezir oksuz kacinca is daha kolay ama,akilli oynamak lazim..ki bu isi en iyi sen yaparsin..destek bizden..
  • One minute One minute 40 dk önce
    Kontrollü muhalefet bozuntularına iyi cevap vermiş Reis-i-Cumhurumuz
  • Allahın bir kuluAllahın bir kulu46 dk önce
    Reis im kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Bunların hedefi sensin. Allah sana ızın ömürler versin. İnşallah o günleride görürüz.
  • Alp Alp 1 sa önce
    Allah CC razı olsun.Hakikati en güzel şekilde ifade etti.İnanın SİYONİSTLER VE UŞAKLARININBU MİLLETTEN KORKUSU KATBE KAT ARTIYOR.NE MUTLU KÜFRE KORKU SALANLARA!!!
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