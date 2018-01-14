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Erdoğan paylaştı! Çaylar Tokatlılardan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için geldiği Tokat'ta ilgin sevgi gösterileri ile karşılandı. Erdoğan'a halkı selamladığı otobüste Tokatlı bir kız çocuğu tarafından çay ikramı yapıldı.

14 Ocak 2018 Pazar 16:49
Erdoğan paylaştı! Çaylar Tokatlılardan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat’ta AK Parti 6. Olağan Kongresine katıldı. Tokatlılar tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan Erdoğan'ın ziyaretinden oldukça sıcak kareler objektiflere takıldı.

Hava alanında çiçeklere karşılanan Erdoğan, kongrenin yapılacağı salona giderken yol üzerinde kendisini karşılayan halkı selamladı. Erdoğan'a halkı selamladığı sırada Tokatlı bir kız çocuğu tarafından çay ikramı yapıldı. Objektiflere takılan bu sıcak kareyi Erdoğan sosyal medya hesabından "Çaylar Tokatlı kardeşlerimizden..." ifadeleri ile paylaştı.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 16:49
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Tokat
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