Erdoğan paylaştı! Çaylar Tokatlılardan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat’ta AK Parti 6. Olağan Kongresine katıldı. Tokatlılar tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan Erdoğan'ın ziyaretinden oldukça sıcak kareler objektiflere takıldı.

Hava alanında çiçeklere karşılanan Erdoğan, kongrenin yapılacağı salona giderken yol üzerinde kendisini karşılayan halkı selamladı. Erdoğan'a halkı selamladığı sırada Tokatlı bir kız çocuğu tarafından çay ikramı yapıldı. Objektiflere takılan bu sıcak kareyi Erdoğan sosyal medya hesabından "Çaylar Tokatlı kardeşlerimizden..." ifadeleri ile paylaştı.