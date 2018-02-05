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Erdoğan papa görüşmesi sona erdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus'la görüşmek üzere Vatikan'a geldi. .Erdoğan'ın ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Vatikan'a yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:38
Erdoğan papa görüşmesi sona erdi!

Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşılandı. Liderlerin baş başa görüşmesi saat 12:00'de başladı. Görüşme 1 saat sürdü.

Erdoğan,Papa Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek. Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşılandı. Liderlerin baş başa görüşmesi saat 12:00'de başladı. Görüşme 1 saat sürdü.

Erdoğan,Papa Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek. Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

59 YILIN ARDINDAN İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor. Vatikan'a Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret 1959 yılında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Celal Bayar tarafından yapılmıştı.

İTALYA CUMHURBAŞKANI'YLA BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek.

Türkiye ile İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayi alanlarında ikili iş birliği konularının ele alınacağı söz konusu görüşmelerde Suriye, Irak ve Libya'daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği, Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 13:38
  1. papa
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  • TruvaTruva44 dk önce
    Biz işte senin bu dik duruşunu seviyoruz. Allah sen den razı olsun. Selam ve dua ile vesselam
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