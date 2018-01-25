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Erdoğan, Orgeneral Akar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
25 Ocak 2018 Perşembe 14:34
AYRINTILAR GELECEK...
Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 14:34
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